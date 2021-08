Il primo ministro australiano Morrison difende la strategia di blocco fino a quando la maggior parte delle persone non sarà vaccinata Reuters

Secondo i dati diffusi sabato dal Ministero della Salute, finora solo il 30% circa delle persone di età superiore ai 16 anni è stato vaccinato, principalmente a causa della mancanza di Pfizer (codice della borsa di New York: .N) Iniezione e ansia del pubblico per il vaccino AstraZeneca (NASDAQ: .L).

Victoria è stata chiusa per la sesta volta dall’inizio della pandemia, con 65 infezioni locali registrate domenica. Sabato, l’Australia ha avuto la sua peggiore infezione da COVID-19 della storia e il New South Wales e il Victoria stanno combattendo un focolaio sempre più grave di virus delta altamente infettivo.

Morrison ha detto in un’intervista televisiva con l’Australian Broadcasting Corporation: “Non puoi sopportare il blocco per sempre. Ad un certo punto devi cambiare marcia. Questo è fatto al 70%”.

Il governo federale ha annunciato un piano alla fine del mese scorso, che utilizzerà il blocco come strategia chiave per contenere l’epidemia fino a quando il 70% della popolazione sarà vaccinato e riaprirà gradualmente i confini dell’Australia quando quel numero raggiungerà l’80%.

