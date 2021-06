Il primo ministro britannico ha affermato che il 19 luglio le restrizioni al blocco dell’Inghilterra potrebbero essere revocate.

Il primo ministro britannico ha dichiarato lunedì che le restrizioni del blocco dell’Inghilterra potrebbero essere revocate come previsto il 19 luglio, poiché il suo nuovo ministro della salute ha affermato che il paese adotterà un approccio a senso unico per sbarazzarsi della pandemia.

Boris Johnson ha precedentemente affermato che il quarto passo del piano del Regno Unito per revocare il blocco potrebbe essere attuato già dal 5 luglio. Ha affermato che il governo aderirà al suo approccio cauto e “irreversibile”.

“Ogni giorno che passa, diventa più chiaro per me e per tutti i nostri consulenti scientifici che il 19 luglio probabilmente diremo che è davvero la fine e che possiamo tornare alla vita come facevamo prima del Covid. Per quanto possibile”, ha aggiunto Johnson.

Sajid Javid, che ha assunto la carica di ministro della Salute dopo che Matt Hancock si è dimesso sabato sera, ha espresso questo punto di vista. Javid ha affermato che tornare alla normalità “il prima possibile” è ancora la sua massima priorità.

“Spero che le restrizioni vengano revocate e la vita torni alla normalità il prima possibile… Spero che queste restrizioni vengano revocate il prima possibile”, ha detto durante una visita al St Thomas’ Hospital di Londra.

“Sarà irreversibile e non si tornerà indietro. Ecco perché dobbiamo stare attenti in questo processo”.

Lunedì sera, Jia Weide fornirà ai membri del Congresso le ultime informazioni sulla lotta del Paese contro la pandemia. Si prevede che confermerà al parlamento che il 19 luglio sarà ancora la data di riapertura prevista.

Nella fase successiva e finale della riapertura, tutte le restanti restrizioni ai contatti sociali verranno revocate e le attività che continuano a chiudere, come i locali notturni, potranno riaprire.

secondo Ultimi dati del governoDomenica sono state registrate oltre 14.000 nuove infezioni da coronavirus e 44,3 milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la prima dose del vaccino Covid-19.Ora 32,6 milioni di persone sono state completamente vaccinate, pari all’84% e al 62% della popolazione adulta. rispettivamente. rispettivamente.

Ma lunedì i leader sanitari hanno esortato Javid ad adottare un approccio cauto per revocare le restrizioni e hanno avvertito che il ricovero in ospedale in tutto il paese rimane un problema. Tra il 16 e il 22 giugno, 1.557 persone nel Regno Unito sono state ricoverate in ospedale con il virus.

“Il Covid è il problema più urgente”, ha affermato Matthew Taylor, CEO della NHS Federation. “[Javid] Per quanto riguarda la potenziale pressione sui servizi sanitari, è necessaria una voce cauta nel governo”, ha aggiunto in un’intervista a BBC Radio 4. Al giorno d’oggi programma.

“Voglio che sappiano che avranno il mio pieno supporto e farò tutto il possibile per assicurarmi che ottengano tutto ciò di cui hanno bisogno durante questo periodo, specialmente noi… per far fronte all’arretrato”, ha detto.

Durante il mandato di Javid, la spesa per l’assistenza sociale dovrebbe diventare una questione controversa e il Ministero della Salute e il Ministero delle Finanze devono ancora decidere come finanziare al meglio l’impegno del Primo Ministro per risolvere la crisi del settore.

La nomina di Javid è avvenuta dopo le crescenti polemiche sul suo predecessore, che si è dimesso dopo che nel maggio 2021 è emersa la notizia di una relazione con la consigliera Gina Coladangelo.

Questo incidente è stato segnalato per la prima volta da The Sun ed è stato filmato attraverso le riprese CCTV dell’edificio del dipartimento di Hancock, che ha causato problemi di sicurezza a Whitehall.

Javid ha detto lunedì che la telecamera in questione è ora “disabilitata”, aggiungendo: “Per motivi di sicurezza, come regola generale, non credo che l’ufficio del Segretario di Stato dovrebbe installare telecamere. Questo è solo buon senso”.

“Non sono sicuro di dove ce ne sia uno qui, ma credo che man mano che l’intero incidente verrà indagato, accadranno più di queste cose”.