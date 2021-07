Il primo ministro britannico Johnson vuole porre fine alle restrizioni sui virus in Inghilterra Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: Il 21 giugno 2021, durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Manchester, nel Regno Unito, le persone indossano maschere protettive mentre camminano attraverso il centro della città. REUTERS/Fil Nobile



Autori: Paul Sandle e Alistair Smout

LONDRA (Reuters) – Il primo ministro britannico Boris Johnson formulerà lunedì un piano per porre fine alle restrizioni sociali ed economiche del COVID-19 in Inghilterra per verificare se l’introduzione di vaccini rapidi può fornire una protezione adeguata contro la variante altamente infettiva del Delta.

La dichiarazione di Johnson alle 16:00 GMT dovrebbe confermare che il suo obiettivo è porre fine alle misure restrittive il 19 luglio e includerà indicazioni sul distanziamento sociale, maschere per il viso e lavoro da casa.

Dopo aver imposto le più severe restrizioni alla lotta in tempo di pace della Gran Bretagna contro il nuovo coronavirus, Johnson ha scommesso che un piano di vaccinazione che indebolisca il legame tra infezione e ricovero possa impedire ai servizi sanitari di essere travolti da una nuova ondata di epidemie. È già iniziato.

Johnson dovrebbe dire che le persone impareranno a convivere con il nuovo coronavirus come l’influenza.

Ha detto in una nota: “Devo sottolineare che la pandemia non è finita e il numero di casi continuerà ad aumentare nelle prossime settimane”.

“Quando iniziamo a imparare a convivere con questo virus, dobbiamo tutti continuare a gestire con attenzione i rischi posti dal COVID e dare giudizi nelle nostre vite”.

Johnson ha stabilito una politica sanitaria per l’Inghilterra, ma non per la Scozia, il Galles o l’Irlanda del Nord.

Il Regno Unito ha il settimo numero di morti al mondo a causa di COVID-19 e Johnson è stato accusato di aver rallentato l’attuazione delle tre misure di blocco in Inghilterra.

Ma secondo i dati del governo, a partire da domenica, il numero di persone vaccinate nel Regno Unito è stato elevato, con l’86% degli adulti che hanno ricevuto la prima dose e il 64% degli adulti che hanno ricevuto due dosi.

Allo stesso tempo, i paesi con meno casi ma tassi di vaccinazione più lenti, come l’Australia, stanno inasprendo le restrizioni.

Apri il Regno Unito

Spinto dalla variante Delta ora dominante, il numero di casi COVID-19 nel Regno Unito è aumentato notevolmente nelle ultime settimane e l’allentamento finale delle restrizioni è stato ritardato di quattro settimane per consentire a più persone di essere vaccinate.

I dati di Public Health England indicano che questi vaccini sono molto efficaci nel prevenire le varianti Delta che causano gravi malattie o ospedalizzazione.

“Il servizio sanitario nazionale sarà in grado di far fronte a qualsiasi aumento dei ricoveri ospedalieri”, ha dichiarato a Sky News Stephen Bowies, direttore medico nazionale del NHS per l’Inghilterra.

Il ministro dell’edilizia abitativa Robert Jenrick ha dichiarato domenica che dopo l’ultima politica di allentamento, le maschere non saranno più obbligatorie, ma molti medici e scienziati esortano tutti a essere più cauti.

Chaand Nagpaul, presidente del Consiglio dei sindacati della British Medical Association, ha dichiarato alla BBC Radio: “Non ha senso smettere di indossare maschere tra il pubblico in luoghi pubblici chiusi come i trasporti pubblici”, ha aggiunto, aggiungendo che il loro principale scopo è proteggere gli altri, non chi lo indossa. .

In un articolo di giornale nel fine settimana, il ministro della Salute Sajid Javid ha sottolineato i costi economici e sanitari delle continue restrizioni, citato anche per le strade di Londra.

La segretaria cinquantenne, Mandy Suiter, ha dichiarato: “Ci sono ancora casi, ma… sembra che non molte persone siano state torturate così gravemente”.

“Penso che l’economia e la salute mentale di tutti siano più colpite. Quindi apri la Gran Bretagna, Boris.”