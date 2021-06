Il primo ministro britannico prende una posizione ferma sulle questioni commerciali post-Brexit e chiede pragmatica Reuters

Alla domanda sulla proposta di Macron di riavviare le relazioni se il Regno Unito avesse detto che avrebbe rispettato l’accordo sulla Brexit che aveva firmato, ha aggiunto: “Non descriverò l’incontro di questa mattina in questo modo. Il primo ministro e il presidente Macron hanno convenuto che è necessario un approfondimento. Relazioni bilaterali.” Le relazioni bilaterali tra Gran Bretagna e Francia… non dipendono dalle relazioni relative al Protocollo. ”

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.