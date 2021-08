Il primo ministro canadese Justin Trudeau pianifica elezioni anticipate per cercare l’approvazione per affrontare COVID

“Mr. Trudeau ha dato priorità alle sue priorità in queste egoiste elezioni estive e ha cercato di prendere il potere”, ha detto il leader del New Democratic Party Jagmit Singh in una dichiarazione inviata via e-mail a Reuters.

Il Partito Liberale spende molti soldi per proteggere gli individui e le imprese dagli effetti del COVID-19, quindi i loro livelli di debito hanno raggiunto un livello record. Hanno in programma di iniettare altri 100 miliardi di dollari canadesi (80 miliardi di dollari) nell’economia nei prossimi tre anni, dal 3% al 4% del PIL.

La fonte ha detto che Trudeau annuncerà la notizia domenica e, vista la delicatezza della situazione, hanno chiesto l’anonimato. Gli assistenti di Trudeau hanno affermato per mesi che il Partito Liberale al governo spingerà per il voto entro la fine del 2021, due anni prima del previsto.

Ottawa (Reuters)-Quattro persone che hanno familiarità con la questione hanno detto giovedì che il primo ministro canadese Justin Trudeau prevede di tenere elezioni anticipate il 20 settembre per ottenere l’approvazione degli elettori per il costoso piano del governo per combattere il COVID-19.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.