Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ordina un nuovo attacco aereo sulla Striscia di Gaza

Dopo che un pallone in fiamme lanciato dal militante palestinese Hamas ha fornito un primo test per il nuovo primo ministro, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha ordinato un nuovo attacco aereo sulla Striscia di Gaza durante la notte.

Martedì, il governo Bennett ha permesso ai coloni di destra di marciare verso la Porta di Damasco a Gerusalemme Est per celebrare dopo la conquista israeliana della Città Santa nella guerra del 1967, è apparso il pallone di Hamas. Con le immagini sui social media della polizia israeliana che picchia i giovani palestinesi a cavallo e lancia granate stordenti per tenerli a centinaia di metri di distanza dai coloni di destra, il numero di palloncini è aumentato.

L’attacco di rappresaglia del governo di tre giorni è stato il primo del suo genere dal bombardamento aereo di 11 giorni del mese scorso. L’esercito israeliano ha dichiarato mercoledì di aver attaccato “basi militari e sedi di conferenze” durante la notte. Non ci sono state vittime.

Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, non ha reagito con i razzi: i suoi palloni hanno provocato un piccolo incendio vicino al confine. Ciò dimostra che l’Egitto, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite stanno tenendo un cessate il fuoco per porre fine al conflitto a maggio.

Ma l’epidemia mette in luce la sfida che Bennett ha ereditato dal deposto primo ministro Benjamin Netanyahu. Il suo predecessore ha firmato con Hamas una politica “quiet for quiet” per rispondere all’attacco con attacchi aerei limitati. La situazione è cambiata quando i razzi dei militanti sono penetrati in Israele il 10 maggio, innescando il conflitto più recente.

Come ministro dell’Istruzione del governo precedente, il milionario ultranazionalista della tecnologia Bennett (Bennett) una volta Ha chiesto ai militari di sparare e uccidere i palestinesi leggero Palloncino in fiammeQuesti palloni sono stati lanciati in Israele dalla brezza marina e hanno preso fuoco nelle aree agricole israeliane intorno alla Striscia di Gaza.

Ma Bennett è ora a capo di una coalizione di otto partiti, dall’estrema destra all’estrema sinistra, che fa affidamento sui voti dei partiti arabi islamici che sostengono il suo governo. Affronta anche le pressioni della destra per dimostrare le sue qualifiche ultranazionaliste con una risposta più dura e dimostrare di aver lasciato i partiti arabi islamici che sostengono il suo governo.

“In Israele, per la prima volta abbiamo un governo sionista di minoranza, dipende se esiste in un partito che appartiene ai Fratelli Musulmani come Hamas”, ha detto il generale di brigata in pensione Amir Avivi, che guida i 2.000 Habithonistim ex generali israeliani, ufficiali militari e agenti del Mossad che facevano pressioni per operazioni militari più forti. “Se sono loro a decidere se questo governo esiste, hanno un enorme potere politico: siamo preoccupati per la sicurezza nazionale di Israele”.

Non vi è alcuna indicazione che la decisione di Bennett di attaccare sia stata influenzata dai suoi partner della coalizione, e gli attacchi aerei limitati contro i palloni aerostatici fanno parte della “scala di escalation” stabilita che l’esercito israeliano ha seguito per molti anni.

L’attacco di martedì è avvenuto dopo una parata di coloni di destra, alcune persone da Gerusalemme Ovest alla Porta di Damasco di Gerusalemme Est hanno gridato “Morte agli arabi” e “Lascia che la tua città bruci”. Il 10 maggio, dopo settimane di scontri tra palestinesi a Gerusalemme Est e polizia israeliana, e poco prima che Hamas lanciasse un giro di razzi a Gerusalemme per avvertire Israele di fermare una serie di deportazioni e marce pianificate, la bandiera La parata è stata cancellata il 10 maggio . Quella raffica ha innescato l’ultimo conflitto.

La marcia riorganizzata è stata deviata per evitare i quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme, una decisione politica del governo Bennett e una concessione ai suoi alleati di coalizione. Ad alcuni coloni fu permesso di avvicinarsi alla città vecchia e la stessa porta di Damasco fu chiusa per impedire loro di entrare nel quartiere musulmano abbandonato.

Per gli alleati di Netanyahu, la decisione di cambiare rotta è stata un fallimento del governo Bennett. “Personalmente penso che non dovremmo cancellare certe attività a causa di minacce terroristiche: non è che diciamo a nessuno a Gaza quando e dove marciare”, ha detto Fleur Hassan-Nahoum, il vicesindaco di Gerusalemme, che sostiene più ebrei. Insediamenti nella Gerusalemme Est occupata.

“È tutto nostro”, ha detto Oliver Hasid, 50 anni, venuto dalla costa per partecipare alla parata. “Abbiamo vinto la guerra, quindi possediamo questa città, i musulmani devono ricordarselo”.