Il primo ministro malese Muhyiddin si dimette lunedì

Il re ha il potere costituzionale di nominare il primo ministro tra i legislatori eletti in base ai quali considera la maggioranza. Dopo le dimissioni inaspettate di Mahathir Mohamad, l’anno scorso ha scelto Muhyiddin come primo ministro.

Ma venerdì, Muhyiddin ha ammesso per la prima volta di non aver ottenuto la maggioranza e ha assicurato gli sforzi finali dell’opposizione promettendo riforme politiche ed elettorali in cambio del sostegno per un voto di fiducia. La proposta è stata respinta all’unanimità.

Per diverse settimane, il primo ministro ha ignorato la richiesta di ritiro e ha dichiarato che a settembre passerà un voto di fiducia per dimostrare la sua maggioranza in parlamento.

Reuters non ha potuto raggiungere immediatamente Mohd Redzuan. L’ufficio del primo ministro non ha risposto immediatamente.

Non è chiaro chi potrà formare il prossimo governo perché nessun legislatore ha la maggioranza assoluta in parlamento, né se si potranno tenere elezioni in Malesia durante la pandemia.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.