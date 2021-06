Il primo ministro svedese ha perso nel voto di sfiducia

Stefan Lofven (Stefan Lofven) è diventato il primo primo ministro svedese a perdere con un voto di sfiducia, gettando nel caos la politica del paese scandinavo mentre continuava a combattere con un’enorme lotta populista anti-immigrazione per l’emergere di partiti politici.

Lowen, il leader del Partito socialdemocratico di centro-sinistra, ha perso 181 voti contro 109 nel parlamento svedese. Ora ha fino a 7 giorni per decidere se dimettersi, indire elezioni anticipate o provare a formare un nuovo governo.

L’ex partito comunista di sinistra era arrabbiato con la proposta di rimuovere i controlli sugli affitti per i nuovi appartamenti, che li ha portati a cooperare con l’opposizione di destra, compresi i democratici populisti svedesi, e ha suscitato un voto.

Per più di un decennio, la comunità politica svedese ha lottato per far fronte all’ascesa del Partito Democratico Svedese: è entrato in parlamento per la prima volta nel 2010 e si è classificato terzo con il 17,5% nelle ultime elezioni del 2018. I loro crescenti tassi di approvazione hanno invertito le tradizionali differenze sinistra-destra nella politica svedese.

A causa delle loro radici neonaziste, i democratici svedesi sono stati a lungo esclusi dal recente parlamento perché cercano di cooperare con i due principali partiti di opposizione di centrodestra, i moderati e i democristiani.

Il Partito Democratico Svedese ha chiesto un voto di sfiducia, ritenendo che anche se la Svezia continua a combattere la pandemia di Covid-19, ha ancora l’opportunità di usare l’insoddisfazione della sinistra per ottenere una maggioranza contro Lowen in parlamento.

“Questo governo non è solo dannoso, è anche storicamente debole e non può risolvere i problemi che i nostri cittadini affrontano ogni giorno”, ha detto lunedì al Parlamento il leader del Partito democratico svedese, Jimmy Axon.

Il Partito socialdemocratico ha definito l’opposizione congiunta della sinistra e del Partito democratico svedese a Lowen “una coalizione malvagia”.

Gli scienziati politici affermano che la politica svedese è diventata così frammentata che, nell’attuale parlamento e nei sondaggi di opinione, se ci sono elezioni anticipate, è difficile formare un governo coerente.

Rispettati

Lofven ha ancora l’opportunità di andare avanti, sia come capo del governo ad interim o adeguando la sua coalizione di partito di minoranza, incluso il Partito dei Verdi, e finora ha ricevuto sostegno dal centro e dalla sinistra in Parlamento.

Ulf Kristersson, il leader moderato del principale partito di opposizione di centrodestra, ha affermato che escludere il Partito democratico svedese dalle discussioni politiche, come continua a fare il Partito socialdemocratico, porterà a “polarizzazione e sfiducia”.

Se le elezioni si terranno in anticipo, è probabile che il centrodestra avvii una campagna per l’immigrazione, l’integrazione e i tassi di criminalità violenta, che Christerson ha definito la “seconda epidemia” al Financial Times l’anno scorso.