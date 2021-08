Il primo ministro svedese si dimetterà a novembre

Il primo ministro svedese ha annunciato inaspettatamente che si dimetterà entro tre mesi, mettendo il paese in un nuovo tumulto politico prima delle elezioni generali del prossimo anno.

Stefan Lofven, in carica dal 2014, ha dichiarato domenica che si dimetterà da primo ministro e leader del Partito socialdemocratico di centrosinistra al prossimo congresso del partito a novembre.

“Non è facile, ma è giusto”, ha detto Lofven. “Questa è la cosa più importante. Cosa è bene per il partito? Cosa è bene per il Paese? Quali condizioni do al mio successore?”

Ha detto che spera che il partito sarà guidato da un nuovo leader prima delle elezioni previste per settembre 2022.

Il nuovo premier deve essere confermato dal parlamento, e l’ala di centrosinistra ha una piccola maggioranza nel parlamento frammentato e in stallo.

Il ministro delle finanze Magdalena Andersson è considerato il favorito per succedere a Lofven.

Come ex saldatore e leader sindacale, Lofven ha rilevato il Partito socialdemocratico nel 2012 dopo le scarse prestazioni del partito nelle prime due elezioni.

Due anni dopo, guidò il gruppo di centrosinistra a vincere le elezioni, ma la sua eredità fu mista.Il Partito socialdemocratico ha dominato la politica svedese per la maggior parte del XX secolo. Ha mantenuto il potere nelle elezioni del 2018, ma ha ottenuto solo il 28,3% dei voti, che è il suo tasso di supporto più basso. 110 anni.

Durante il suo mandato di sette anni, Lowen ha affrontato due grandi crisi politiche: la crisi dei rifugiati e la crisi dei rifugiati del 2015. Pandemia di covid-19Durante questo periodo, la mancanza di un blocco formale da parte della Svezia lo fece risaltare a livello internazionale.Anche il suo mandato è stato influenzato La violenza delle bande è aumentata Spari ed esplosioni si verificano quasi ogni giorno nelle tre città più grandi di Stoccolma, Göteborg e Malmö.

La maggioranza teorica della sinistra è 1, ma solo due partiti – il centro e la sinistra – si rifiutano di parlarsi.

Lofven ha cercato di placare i suoi partner dell’alleanza, ha cercato di preservare il potere e ha avvertito dei pericoli del governo di destra, che richiede il sostegno esplicito o implicito del governo di destra Partito democratico svedese anti-immigrazione, Le loro radici affondano nel movimento neonazista.

lui è Costretto a dimettersi A giugno, è diventato il primo primo ministro a perdere in un voto di sfiducia quando gli ex comunisti del Partito di sinistra si sono opposti a lui.ma lui Torna tra qualche settimana A causa della mancanza di valide alternative.

La destra svedese ha ampiamente integrato il Partito Democratico Svedese, un tempo respinto, ed è diventata più unita, ma è a un seggio dal parlamento.

Se il suo successore non ottiene il sostegno parlamentare per il nuovo governo, le dimissioni di Lofven aumentano la possibilità di elezioni anticipate.

Tuttavia, le elezioni originariamente previste per settembre 2022 devono ancora svolgersi, il che significa che la maggior parte dei partiti dovrebbe evitare di ottenere due voti in pochi mesi.

“Ci sono molti segnali che questo sarà l’autunno delle turbolenze politiche in Svezia… Durante la crisi di governo di giugno, i mercati finanziari non hanno reagito molto”, un analista di Nordic Bank ha scritto“Questa volta il mercato potrebbe non reagire, anche se [the] Ogni volta che c’è un nuovo tumulto politico, mette alla prova la pazienza del mercato[s]. ”