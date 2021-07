Il primo processo di Hong Kong nell’ambito della sicurezza nazionale ha ascoltato le dichiarazioni di chiusura Reuters

Tang è stato il primo di oltre 120 persone arrestate ai sensi del National Security Act. È stato accusato di aver guidato una moto contro un ufficiale di polizia durante una manifestazione mentre teneva in mano un cartello di protesta con la scritta “Recover Hong Kong, Revolution of the Times”.

Il processo a Tang è stato presieduto da tre giudici scelti personalmente dalla leader pro-Pechino di Hong Kong Carrie Lam per esaminare i casi di sicurezza nazionale: Esther Toh, Anthea Pang e Wilson Chan. Non c’è giuria.

Alcuni governi occidentali e organizzazioni per i diritti umani affermano che in base a questa nuova legge, la legge viene utilizzata per sopprimere il dissenso dai centri finanziari globali e gli imputati hanno la responsabilità di dimostrare che non infrangeranno la legge se vengono rilasciati su cauzione.

Il 1° luglio dello scorso anno, poco dopo l’entrata in vigore della legge, Tong Yingjie, un ex cameriere di 24 anni, si è dichiarato non colpevole di un’altra accusa di terrorismo, incitamento alla secessione e gravi lesioni personali causate da guida pericolosa.

