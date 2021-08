Il principale marchio di bellezza NARS si unisce al boom di NFT

Il famoso marchio di bellezza NARS si unisce Elenco crescente di marchi I personaggi pubblici nel settore della moda e della bellezza usano l’hype NFT.

Bellezze NARS del fine settimana srotolare La sua prima serie NFT.Gli oggetti da collezione digitali vengono messi all’asta su Truesy, un mercato online insostituibile Token (NFT).

La serie d’arte NFT di NARS si basa sulla famosa linea di prodotti “Orgasm”. A tal fine, il marchio ha incaricato la DJ e produttrice musicale Nina Kravis, l’artista multimediale Sara Shakeel e la designer Azéde Jean-Pierre. L’uscita della NFT ispirata a “Orgasm” è intenzionalmente coerente con il National Orgasm Day del 31 luglio.

Il vicepresidente della strategia globale e digitale e dell’impegno sociale di NARS ha dichiarato che questa non è un’opportunità per generare entrate, ma l’obiettivo del lancio di NFT è “creare esperienze creative davvero interessanti attorno a prodotti chiave e iconici”.

L’NFT rilasciato per la serie NARS riflette la serie e gli artisti “Orgasm”. Il prezzo di ciascuno varia notevolmente. Il primo, di Collage and Crystal, l’artista multimediale Sara Shakeel, è gratuito. Il drop NFT gratuito crea opportunità per i principali artisti e marchi di accedere a NFT in modo più ampio. Questo è un video di una bocca con labbra scintillanti e onde all’interno. I gruppi di fan di NARS e Shakeel possono trarre vantaggio dall’NFT aperto.

NFT dello stilista Jean-Pierre è stato lanciato a un prezzo basso di $ 50, compresi i prodotti in edizione limitata della serie “Orgasm”. Il più costoso è NFT di DJ Kraviz, che ha debuttato al prezzo di 500 dollari. Sono disponibili solo tre opere d’arte digitale e includono un set completo di prodotti NARS.

NFT Market Truesy è un mercato che accetta pagamenti con carta di credito, progettato per consentire l’accesso di NFT a un mercato più ampio. Inoltre, questo incoraggia le persone al di fuori delle criptovalute a sentirsi più a proprio agio con i campi emergenti.

L’industria della bellezza e della moda continua a convergere con le criptovalute

NARS è solo uno dei tanti importanti marchi di moda e bellezza che hanno approfittato del boom NFT nell’ultimo anno.Inoltre, l’intervento di questi marchi mainstream ha del potenziale Crea un nuovo paesaggio Il futuro meta-universo.

Dolce & Gabbana, un altro noto marchio nello stesso campo, ha rilasciato notizie di NFT il mese scorso.Marchio di moda iconico a luglio srotolare La loro prima serie NFT. La serie presenta la moda digitale ispirata alla città di Venezia, in Italia.

Oltre agli NFT, l’industria della moda utilizza anche la tecnologia blockchain in altri modi innovativi. Karl LagerfeldIl famoso personaggio di Chanel e fotografo di moda lo scorso anno ha digitalizzato più di 12.000 delle sue immagini e le ha inserite nel patrimonio fotografico della blockchain.

Altri marchi del settore Ora utilizzando la tecnologia di contabilità distribuita Per aiutare a fermare la contraffazione.