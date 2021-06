Il principe Carlo del Regno Unito afferma che il settore privato ha bisogno di una possibilità per risolvere la crisi climatica Reuters

In quell’incontro, i leader aziendali proporranno tre iniziative per aiutare ad accelerare gli investimenti in progetti sostenibili a basse emissioni di carbonio e promuovere programmi innovativi per aiutare a raggiungere gli obiettivi del cambiamento climatico.

I loro numeri includono CEO di Bank of America (NYSE:), AstraZeneca (NASDAQ:), HSBC, Nat West e Heathrow Airport. All’incontro erano presenti anche John Kerry, inviato speciale per i cambiamenti climatici degli Stati Uniti, e Alo Sharma, presidente della COP26 del Regno Unito.

“A meno che non possiamo veramente liberare le risorse, l’innovazione e i finanziamenti del settore privato e il settore pubblico non formula il quadro di incentivi e regolamentazioni, non avremo l’opportunità di risolvere la crisi esistenziale che è stata progettata nel corso degli anni”.

Il 72enne Charles ha trascorso gran parte della sua vita a lottare per ottenere l’attenzione delle aziende e del governo per prestare attenzione alle questioni ambientali e ha detto al capo dell’azienda che, in collaborazione con il governo, “possiamo muoverci… montagne.”

Il principe Carlo del Regno Unito ha visitato l'Oxford Somerville College di Oxford, in Inghilterra, l'8 giugno 2021

