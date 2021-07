Il private equity proprietario del gruppo spyware NSO è stato privato del controllo del fondo da 1 miliardo di euro

Dopo una disputa tra i suoi co-fondatori, la società di private equity proprietaria del produttore di spyware militare NSO Group è stata privata del controllo dei propri fondi.

Le persone coinvolte nel processo hanno dichiarato che gli investitori nel fondo da 1 miliardo di euro di Novalpina Capital hanno votato per prendere il controllo dopo tre ore di intense videochiamate questo mese. Il drammatico intervento ha lasciato la proprietà della società dietro lo spyware Pegasus in aria.

Il fondo possiede il National Bureau of Statistics of Israel, la società di gioco estone Olympic Entertainment Group e la società farmaceutica francese Laboratoire XO

I suoi investitori, compresi i fondi pensione pubblici, devono decidere prima del 6 agosto se liquidare il fondo scaricando le sue attività o nominare una terza parte per controllarlo.

Si prevede che terze parti restituiranno agli investitori i fondi non utilizzati e venderanno queste società per un periodo di tempo più lungo, possibilmente a un prezzo più elevato. Se gli investitori che rappresentano tre quarti del valore del fondo non riescono a raggiungere un accordo, il fondo sarà liquidato.

Le persone coinvolte nel processo hanno affermato che a causa dei disaccordi tra i suoi co-fondatori Stephen Peel, Bastian Lucan e Stefankowski, il voto per privare Novalpina del controllo del fondo è la società di private equity Il risultato di mesi di turbolenze.

Una persona presente ha detto che alla riunione di questo mese i tre hanno chiarito individualmente le loro posizioni, dopo di che gli investitori hanno concluso che non potevano continuare a gestire il fondo insieme e dovrebbero ritirarsi dalla loro attività.

La persona a conoscenza della questione ha affermato che “il rapporto tra i co-fondatori dell’azienda è ovviamente qualcosa di sbagliato”, definendo l’incontro “speciale e doloroso”, ma ha rifiutato di fornire maggiori dettagli.

Peel ha rifiutato di commentare. Lueken, Kowski e NSO non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

NSO è la società più controversa di proprietà di Novalpina ed è stata al centro di diverse controversie di spionaggio negli ultimi anni.

Secondo un’indagine, il suo strumento spyware Pegasus è stato recentemente collegato ai telefoni cellulari di decine di giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici. Giornale AllianceIl software richiede l’autorizzazione del governo israeliano per l’esportazione perché è considerato un’arma in grado di trasformare un telefono cellulare in un dispositivo di monitoraggio e consentire l’accesso al suo contenuto crittografato.

L’ex partner di TPG Stephen Peel si dimette dal consiglio di amministrazione dell’organizzazione per i diritti umani Testimone globale Dopo aver investito in NSO all’inizio del 2019.

Yana Peel Dare le dimissioni In qualità di CEO della Serpentine Gallery di Londra, l’ha descritta come il suo “lavoro da sogno” a causa del legame di Novalpina con NSO.

Sky News ha riportato per primo la ribellione degli investitori.