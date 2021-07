Il procuratore generale degli Stati Uniti sospende l’esecuzione della pena di morte federale Reuters

Garland ha detto il mese scorso che stava rivedendo personalmente le procedure del dipartimento per la gestione della pena di morte. Ha dichiarato all’udienza di conferma del Senato a febbraio che era preoccupato per l’esecuzione di persone innocenti e per i diversi effetti della pena di morte sui neri americani.

Garland ha dichiarato in una dichiarazione: “Il Dipartimento di Giustizia deve garantire che tutti nel sistema di giustizia penale federale non solo ottengano i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, ma ricevano anche un trattamento equo e umano”. casi. Ha un effetto speciale.”

© Reuters. Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland arriva alle udienze della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato per gli affari, la giustizia, la scienza e le agenzie correlate il 9 giugno 2021, presso l’edificio degli uffici del Senato Dirkson a Washington, DC, Stati Uniti Stefani Reynolds/Piscina via REU

