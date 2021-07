Il procuratore generale di stato sollecita il sostegno per un accordo da 26 miliardi di dollari per gli oppiacei Reuters

Share it

Di Nate Raymond

(Reuters)-Mercoledì, un gruppo di procuratori generali dello stato ha annunciato uno storico accordo transattivo da 26 miliardi di dollari con una grande azienda farmaceutica, sospettata di contribuire all’epidemia mortale di oppiacei in tutto il paese. La transazione richiede ancora il sostegno di migliaia di operatori locali. governi.

Secondo la proposta di transazione, i tre principali distributori di farmaci statunitensi McKesson Corp (NYSE:), Salute cardinale Inc (NYSE:) e AmerisourceBergen (NYSE:) Corp dovrebbero pagare congiuntamente 21 miliardi di dollari, mentre la casa farmaceutica Johnson & Johnson (NYSE:) pagherà 5 miliardi di dollari.

“Francamente, non ci sono abbastanza soldi nel mondo per risolvere il dolore e la sofferenza”, ha detto il procuratore generale del Connecticut William Tang, aggiungendo che il denaro “aiuterà dove è necessario”.

La transazione è la seconda più grande transazione in contanti nella storia, seconda solo all’accordo sul tabacco da 246 miliardi di dollari del 1998. Alla negoziazione dell’operazione hanno partecipato i procuratori generali di 15 stati e i principali avvocati dei governi locali.

McKesson pagherà fino a $ 7,9 miliardi, mentre AmerisourceBergen e Cardinal hanno concordato di fornire fino a $ 6,4 miliardi. Il pagamento sarà effettuato entro 18 anni.

Johnson & Johnson pagherà entro nove anni, fino a 3,7 miliardi di dollari nei primi tre anni.

Il denaro dovrebbe essere utilizzato per la riabilitazione dalla tossicodipendenza, il sostegno alle famiglie, l’istruzione e altri progetti sociali.

Michael Ullman, General Counsel di Johnson & Johnson, ha dichiarato: “Questo accordo sosterrà direttamente gli sforzi statali e locali per compiere progressi significativi nella risoluzione della crisi degli oppioidi”.

I distributori sono accusati di controllo lassista, causando il dirottamento di un gran numero di antidolorifici che creano dipendenza verso canali illegali e sconvolgendo le comunità, mentre Johnson & Johnson è accusato di minimizzare il rischio di dipendenza nella sua commercializzazione di oppioidi.

Le società hanno negato queste accuse.

L’accordo transattivo richiede anche l’istituzione di una stanza di compensazione indipendente per fornire ai distributori e ai regolatori statali dati aggregati sulle spedizioni di droga, che i negoziatori sperano possano aiutare a prevenire gli abusi.

In una dichiarazione congiunta, i distributori hanno descritto l’accordo come “un passo importante verso una vasta risoluzione delle richieste di oppioidi del governo e per fornire un sollievo significativo alle comunità negli Stati Uniti”.

Sono state intentate più di 3.000 cause relative a crisi sanitarie, la maggior parte delle quali sono state intentate da governi statali e locali.Il pagamento finale della transazione dipende dal numero di posti che accettano di abbandonare la causa.

Gli stati avranno 30 giorni per valutare l’accordo.

Il procuratore generale della Carolina del Nord Josh Stein ha dichiarato: “Si prevede che ci saranno 40 persone a nord e l’accordo sarà firmato a nord di 40 persone”.

Dal 1999, la crisi degli oppioidi è stata considerata la causa di centinaia di migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti, ma ha colpito alcune regioni più gravemente di altre e ha causato disaccordi tra i governi quando si considera la riconciliazione.

“Lo stato che non firma è irresponsabile”, ha detto Jeff Landry, il procuratore generale della Louisiana. “Non vogliamo che la perfezione sia un buon nemico.”

Le azioni dei distributori sono aumentate di circa l’1,5%, mentre le azioni di Johnson & Johnson, che mercoledì hanno annunciato i risultati trimestrali, sono aumentate di circa lo 0,6%. In attesa di questa notizia, martedì le azioni di queste società sono aumentate.

“Non buono abbastanza”

Dall’accordo transattivo verranno detratti circa 2,1 miliardi di dollari per le spese legali e legali.

Il procuratore generale dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha dichiarato che non si unirà all’accordo. “Francamente, l’accordo transattivo non è abbastanza buono per Washington”.

Il processo di stato sui distributori di farmaci inizierà il 7 settembre e il processo di gennaio avrà come obiettivo Johnson & Johnson.

Per ottenere il pagamento completo, l’accordo richiede il supporto di almeno 48 stati, il 98% dei governi locali in causa e il 97% delle giurisdizioni che non hanno ancora litigato.

La scelta di partecipare non può che garantire che il Paese riceva parte dei fondi.

Se tutti gli stati accettano la transazione, l’accordo transattivo fornirà fino a 12,12 miliardi di dollari statunitensi in spese di base e ulteriori 10,7 miliardi di dollari statunitensi relativi ai luoghi che hanno aderito alla transazione.

Joe Rice, il capo avvocato del governo locale, ha dichiarato: “Tutti hanno un interesse comune, che è ottenere la massima partecipazione per ottenere il maggior numero di fondi nazionali per la riduzione delle emissioni”.

Una volta che uno stato accetta la transazione, il suo governo locale ha fino a 120 giorni per aderire.

Christine Minhee è responsabile della gestione del progetto di supervisione del contenzioso sugli oppioidi sostenuto dalla borsa di studio giudiziaria Soros della Open Society Foundation.Ha affermato che circa la metà degli stati si aspetta che l’accordo transattivo passi una legislazione o firmi un accordo con il locale per gestire Come l’accordo fondo è distribuito.

La legislazione non garantisce il successo. In Indiana, città e contee che rappresentano più della metà della popolazione dello stato si sono ritirate dopo che una legge ha limitato i loro tagli al 15%.

La Virginia Occidentale, che è stata duramente colpita, ha detto che non parteciperà all’accordo. Il governo locale dello stato sta esaminando un caso contro un distributore.

“A partire da ora, è probabile che la Virginia occidentale dica ‘no’ a questi accordi”, ha detto il procuratore generale dello Stato Patrick Morrisy.

Allo stesso tempo, la crisi non mostra segni di attenuazione. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno dichiarato la scorsa settimana che i dati provvisori hanno mostrato che il 2020 è stato un anno record per il numero totale di decessi per overdose, con 93.331 persone, con un aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.