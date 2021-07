Il procuratore generale ha affermato che diverse persone sono state arrestate per aver cospirato per uccidere il presidente del Madagascar Reuters

La portata della cospirazione, o la misura in cui è progredita, al momento non è chiara.

Ha aggiunto che l’indagine è in corso e non è possibile rivelare ulteriori dettagli.

Il procuratore generale ha dichiarato in una dichiarazione: “Sulla base delle prove che abbiamo, queste persone hanno sviluppato un piano per eliminare ed eliminare alcune persone, incluso il capo dello stato”.

Andry Rajoelina ha prestato giuramento come presidente della nazione insulare dell’Oceano Indiano nel 2019. In precedenza aveva prestato giuramento dopo una dura elezione e una sfida da parte di una Corte costituzionale rivale.

© Reuters. Immagine del file: il presidente del Madagascar Andri Rajolina partecipa a una riunione per discutere del ventesimo rifornimento dell’Associazione per lo sviluppo internazionale della Banca mondiale ad Abidjan, in Costa d’Avorio, il 15 luglio 2021. REUTERS/Luc Gnago

