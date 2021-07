Il procuratore svizzero chiude l’indagine sui “soldi sporchi” di Magnitsky senza presentare accuse

Share it

I pubblici ministeri svizzeri hanno concluso un’indagine decennale sullo scandalo del riciclaggio di denaro rivelato dall’avvocato russo Sergey Magnitsky, l’ultima ondata di una serie di sforzi per combattere i crimini finanziari nel Paese.

Bill Browder, ex datore di lavoro di Magnitsky, attivista contro i ladri russi e investitore, ha dichiarato al Financial Times che la decisione di chiudere le indagini senza accuse è stata una “macchia per la Svizzera”.

Magnitsky è morto nel 2009 dopo essere stato torturato e maltrattato in una prigione russa.Dopo che i funzionari russi lo hanno accusato di collusione con Browder per frodare lo stato russo, è stato mandato in prigione.

Il fondo di Browder, Hermitage Capital, è stato per molti anni il più grande investitore straniero della Russia. In effetti, è stato vittima di una frode: funzionari russi hanno rubato 230 milioni di dollari usando documenti fiscali falsi e in seguito hanno accusato il fondo stesso di aver nascosto le loro tracce.

La Svizzera è considerata uno dei principali canali di riciclaggio di denaro da parte dei funzionari russi. Circa 24 milioni di dollari relativi alle frodi sono ancora congelati nei conti di Credit Suisse e UBS.

Il caso è stato risolto quando il più alto livello della Procura federale svizzera ha denunciato corruzione e ingerenza politica.

L’estate scorsa, la Corte penale federale svizzera ha stabilito che un alto funzionario svizzero ha accettato regali stravaganti da funzionari legali russi, tra cui una battuta di caccia all’orso in Siberia, durante la quale ha discusso di questioni delicate relative al caso Magnitsky.

L’anno scorso, il procuratore federale Michael Lauber è stato costretto a dimettersi a causa delle procedure di impeachment dei parlamentari svizzeri. Il suo successore non è ancora stato nominato.

Tuttavia, il fallimento dell’indagine sul tracciamento dei fondi Magnitsky era atteso da tempo: l’indagine è stata ritardata per molti anni senza progressi.

Il nome di Magnitsky è diventato sinonimo di sforzi anticorruzione occidentali. Il cosiddetto “Magnitsky Act” conferisce al governo il potere di agire contro i funzionari stranieri sospettati di violare i diritti umani ed è entrato in vigore negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione europea.

Il governo russo ei suoi funzionari sono sempre stati gli obiettivi specifici di tale legislazione. Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, l’Atto Magnitsky degli Stati Uniti è stato utilizzato per adottare misure contro diversi funzionari di alto profilo del Cremlino.

A loro volta, le agenzie di sicurezza russe hanno ripetutamente preso di mira Browder e i suoi associati, mentre i pubblici ministeri russi hanno cercato di usare la loro influenza all’estero per contrastare le indagini sul caso di frode dell’Hermitage.

Nell’annunciare la sua decisione martedì, il procuratore federale svizzero ha dichiarato: “Sulla base della sua ampia indagine, [the federal prosecutor] Ora si può confermare che l’inchiesta non ha trovato alcuna prova per giustificare le accuse contro chiunque in Svizzera.

“Tuttavia, dato che alcuni beni sequestrati in Svizzera sono stati collegati a reati presupposto commessi in Russia, [federal prosecutor] Ha disposto la confisca dei beni e ammesso una domanda risarcitoria a favore della persona [Swiss government]L’importo totale in gioco supera i 4 milioni di franchi svizzeri (4,3 milioni di dollari USA). “

L’anno scorso il procuratore federale svizzero ha informato Browder che intende Condividi informazioni sensibili Ha fornito informazioni alle autorità russe, cosa che ha suscitato forti proteste da parte della comunità internazionale e ha sollevato interrogativi sull’impegno della Svizzera a favore dello Stato di diritto.

Browder ha dichiarato al “Financial Times” britannico che il caso Magnitsky si è concluso senza alcun processo e che la maggior parte del denaro sporco è stato restituito, il che è direttamente correlato alle decisioni prese dai governi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e paesi europei. Conflitto Fatti.

“Questa è una macchia in Svizzera. Abbiamo in programma di impugnare questa decisione e sollevare domande sull’integrità e la competenza dell’ufficio del pubblico ministero svizzero a livello politico”.