Il produttore cinese di auto elettriche Xiaopeng ha chiuso il primo giorno di quotazione a Hong Kong Reuters

Xiaopeng è stato quotato a New York per meno di due anni e ha scelto un doppio elenco primario invece di un elenco secondario. Secondo le regole della borsa, la doppia quotazione primaria consente agli investitori cinesi qualificati di partecipare attraverso il meccanismo di interconnessione azionario che collega i mercati della Cina continentale e di Hong Kong.

Ha detto che Xiaopeng Motors continuerà a sviluppare la tecnologia delle auto intelligenti e le auto volanti che possono guidare su strada, ma non ha fornito un calendario. La società ha già un prototipo di decollo e atterraggio verticale (VTOL) che è in fase di test.

“Tra il 2025 e il 2030, l’industria automobilistica cinese potrebbe assomigliare all’attuale industria degli smartphone, con alcuni attori dominanti”, ha affermato He, che una volta ha fondato una società di software per smartphone.

Xiaopeng Motors sta producendo automobili in due stabilimenti in Cina e sta costruendo due nuovi stabilimenti. Ha detto che sta aumentando il tempo di produzione a Zhaoqing. Secondo il suo prospetto, Xiaopeng Motors prevede di lanciare un modello SUV il prossimo anno.

“La piattaforma sarà orientata al mercato globale, il che significa che prenderemo in considerazione le normative automobilistiche globali durante lo sviluppo”, ha affermato. Come i rivali Nio (NYSE :) Inc e BYD, Xpeng sta espandendo le vendite globali spedindo auto in Norvegia e la politica norvegese supporta le auto elettriche.

In un’intervista con Reuters, ha affermato che Xiaopeng lancerà una nuova piattaforma di prodotti in grado di sviluppare una varietà di modelli di diverse suddivisioni e dimensioni entro due anni.

Guidato dal predecessore Alibaba (New York Stock Exchange:) Direttore esecutivo He Xiaopeng, questa casa automobilistica di sette anni sta sviluppando tecnologie per auto intelligenti, tra cui cabine intelligenti e guida autonoma. Vende berline P7 e P5 e SUV G3.

