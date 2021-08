Il produttore di dispositivi medici di Hong Kong OrbusNeich raccoglie 200 milioni di dollari

OrbusNeich Medical Group Limited è una società di sviluppo di dispositivi medici interventistici vascolari con sede a Hong Kong che ha ricevuto 200 milioni di dollari in due round di finanziamento per raddoppiare lo sviluppo di prodotti nuovi ed esistenti nella Grande Cina e nel mondo.

OrbusNeich è stata fondata nel 2000 ed è specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medici per il trattamento delle malattie vascolari. La sua gamma di prodotti comprende i primi stent a doppia terapia al mondo – COMBO Plus e COMBO a doppia terapia stent – oltre a stent coronarici, palloncini professionali e microcateteri.

La storia dell’azienda può essere fatta risalire al 1979, quando il veterano del settore Teddy Chien ha fondato Neich Medical come rappresentante esclusivo dello sviluppatore americano di apparecchiature mediche Cordis Corporation in Asia. Quando il gigante del settore ha acquisito Cordis nel 1996, la joint venture è stata successivamente venduta a Johnson & Johnson.

Neich Medical è stata riavviata nel 1999, concentrandosi sullo sviluppo di dispositivi medici nel campo della cardiologia interventistica. Nel 2005 ha acquisito Orbus Medical Technologies, che si concentra sulla comunità medica europea, e l’ha ribattezzata “OrbusNeich” come parte della sua continua espansione internazionale.

Attualmente, la rete di rivenditori di OrbusNeich copre più di 60 paesi in sei continenti, con team di vendita diretta in Greater China, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Svizzera, Spagna e Francia. La società ha sede a Hong Kong e ha sedi a Shenzhen, Cina, Florida, USA e Hoflaken, Paesi Bassi.

Il supporto degli investitori cinesi può aiutare OrbusNeich ad aumentare la sua partecipazione in Cina: la Cina è il più grande mercato per le apparecchiature di cardiologia interventistica nella regione Asia-Pacifico. Secondo una società di ricerche di mercato, il mercato cinese dovrebbe rimanere il più grande mercato in Asia entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,7% nei prossimi anni Dati globali.