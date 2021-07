Il progetto di accordo delle Nazioni Unite sulla biodiversità mira a protezione, inquinamento e finanziamento Reuters

La bozza di accordo sarà negoziata e firmata alla prossima Conferenza sulla biodiversità globale, che si terrà a Kunming, in Cina, ad ottobre, appena un mese prima della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, in Scozia.

Queste proposte includono anche richieste per la riduzione dei sussidi governativi dannosi, come i sussidi all’agricoltura o al settore della pesca, di 500 miliardi di dollari USA all’anno.

Thomas Brooks, un ecologista dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, ha dichiarato: “È assolutamente vitale per la società nel suo insieme vedersi all’interno di questo quadro e determinare quale contributo possono dare per proteggere la biodiversità”.

Hanno affermato che alcuni piani, come garantire un’adeguata gestione della protezione o il rispetto dei diritti indigeni, sono troppo vaghi e facili da spiegare e non esiste un modo specifico per collegare questi obiettivi globali ai piani nazionali.

Più di 50 paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno sottoscritto i cosiddetti impegni di protezione “30×30”. Gli scienziati dicono che per il massimo impatto, queste aree dovrebbero essere ricche di fauna selvatica, non sterili.

21 proposte https://www.cbd.int/doc/c/abb5/591f/2e46096d3f0330b08ce87a45/wg2020-03-03-en.pdf tra cui la riduzione dell’uso di pesticidi, la riduzione dei rifiuti di plastica e lo stanziamento di 200 miliardi di dollari all’anno per la protezione La natura dei paesi in via di sviluppo. In ottobre, quando si terrà la prossima riunione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, saranno votati da 196 paesi.

I negoziatori delle Nazioni Unite di Singapore (Reuters) hanno annunciato lunedì una serie di proposte per proteggere la natura, incluso un piano per mettere almeno un terzo della terra terrestre sotto la protezione della natura entro i prossimi dieci anni, ma gli ambientalisti hanno affermato che la bozza non è riuscita a raggiungere il suo ambizioni.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.