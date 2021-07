Il progetto Henderson dovrebbe diventare un simbolo di Central: Jones Lang LaSalle

Il nuovo progetto sarà il più nuovo edificio su larga scala in Central in 18 anni. Jones Lang LaSalle ha affermato che il progetto di 36 piani di Henderson Land Development Co., Ltd. dovrebbe diventare un punto di riferimento a Central. Il progetto sarà sviluppato in un edificio per uffici di grado A di 465.000 piedi quadrati e diventerà l’ultimo edificio su larga scala a Central in 18 anni. “Riteniamo che il progetto diventerà un punto di riferimento nel centro e un edificio di livello mondiale riconosciuto a livello mondiale una volta completato. Attirerà naturalmente alcune delle aziende e dei marchi più importanti del mondo”, Alex, capo dell’agenzia di leasing presso Jones Lang LaSalle Hong Kong · Barnes (Alex Barnes). “Mentre gli inquilini riprendono le loro decisioni immobiliari, comprese le società cinesi che hanno continuato ad espandersi a Hong Kong nella prima metà di quest’anno, il mercato del leasing di uffici è diventato attivo negli ultimi mesi”. Jones Lang LaSalle ha aggiunto che il mercato degli uffici di grado A a Central rimane forte. Con il supporto dell’aumento della domanda di noleggio, è anche uno dei mercati più resistenti nel mercato degli uffici di grado A. Henderson sarà progettato da Zaha Hadid Architects e dovrebbe essere completato nel 2023. Henderson Land ha affermato che l’edificio per uffici di grado A situato su Murray Road nel centro dovrebbe rafforzare ulteriormente il suo portafoglio di investimenti immobiliari.

