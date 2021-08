Il programma di vaccinazione contro il Covid-19 del Regno Unito sarà esteso ai ragazzi di 16 e 17 anni, avvicinando il Paese alle controparti internazionali come Stati Uniti e Israele, che hanno già colpito un gran numero di bambini.

Secondo i funzionari di Whitehall, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (JCVI) annuncerà questo passo più tardi mercoledì e le sue raccomandazioni saranno accettate dai ministri. La vaccinazione per questa fascia di età può aiutare a controllare l’aumento nei casi in cui la scuola riprende in autunno.

Il ministro dell’Università Michelle Donelan (Michelle Donelan) ha dichiarato mercoledì che il governo è in attesa della raccomandazione ufficiale della JCVI sulla questione, che è un’aspettativa “imminente”.

“Quello che stiamo facendo è aspettare l’annuncio di JCVI”, ha detto TianxinS. “Sono esperti, scienziati di primo piano e ci consiglieranno sulla futura promozione dei giovani di età compresa tra 16 e 17 anni”.

Ha aggiunto: “Abbiamo adottato i loro suggerimenti in ogni fase della pandemia. Certo, sono esperti”.

Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese, ha dichiarato martedì al parlamento scozzese che si aspetta che le ultime raccomandazioni di JCVI per la vaccinazione di tutti i giovani “verranno effettivamente intorno al giorno successivo” e sembra prevedere questo sviluppo. . Ha detto che spera di fornire “priorità” a tutti i 16 e 17 anni.

sotto Linee guida pubblicate il mese scorsoSolo quei 12-17 anni che hanno seri problemi di salute di base o che vivono con persone immunodepresse possono beneficiare dell’immunizzazione.

L’agenzia di regolamentazione del Regno Unito, la Medicines and Healthcare Regulatory Products Agency (MHRA), ha approvato il vaccino BioNTech/Pfizer per i bambini dai 12 ai 15 anni a giugno. Il vaccino è stato approvato per l’uso in tutti i bambini di età pari o superiore a 16 anni.

Tuttavia, JCVI ha affermato il mese scorso che attualmente non ci sono prove sufficienti per raccomandare la vaccinazione di routine per i bambini di età inferiore ai 18 anni. Ha aggiunto che “la raccomandazione continuerà a essere rivista man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino contro il Covid-19 utilizzato nei bambini e nei giovani”.

I bambini infetti da questa malattia di solito hanno solo sintomi lievi.Uno studio pubblicato martedì dai ricercatori del King’s College di Londra ha scoperto che hanno anche molte meno probabilità di soffrire di “Covid a lungo termine” rispetto agli adulti.

Nella valutazione di luglio, JCVI ha concluso che “i benefici per la salute della vaccinazione universale per bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni non supereranno i potenziali rischi”.

Tuttavia, ha affermato che è “ragionevole” che il vaccino venga fornito ai giovani entro tre mesi dal loro 18° compleanno.

Mentre il governo ha intensificato gli sforzi per incoraggiare i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni ad accettare la loro proposta, l’atteso annuncio arriva per l’occasione. Negli ultimi giorni, aziende come Deliveroo, Bolt e Uber hanno promesso di offrire sconti alimentari a coloro che si fanno vaccinare e corse gratuite ai centri di vaccinazione per aumentare i tassi di vaccinazione.

Se il governo non riesce a fare progressi nel persuadere più giovani a vaccinare, vaccinare più bambini di età inferiore ai 18 anni può aiutare a espandere l’immunità della popolazione.

Il Ministero della salute e dell’assistenza sociale ha dichiarato: “Continueremo a rivedere lo stato di vaccinazione di bambini e adolescenti e saremo guidati dalle raccomandazioni del comitato congiunto indipendente di vaccinazione e immunizzazione”.

Downing Street non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Relazione supplementare di Nathalie Thomas