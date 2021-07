Il proprietario dell’ospedale privato insiste sul fatto che la lista d’attesa del SSN “non è una miniera d’oro”

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il proprietario dell’operatore ospedaliero privato Ramsay Healthcare ha insistito sul fatto che “non c’è una miniera d’oro alla fine dell’arcobaleno” solo a causa dell’aumento della lista d’attesa del SSN e perché cerca il sostegno degli investitori per l’azienda. Acquisizione del gruppo concorrente Spire Healthcare per 1,4 miliardi di sterline.

In un’intervista con il Financial Times, il CEO di Ramsey Craig McNally ha respinto le affermazioni di alcuni investitori secondo cui il prezzo di 250 pence per azione avrebbe sottovalutato uno dei più grandi gruppi ospedalieri privati ​​nel Regno Unito.Il valore di uno Spire.

“Gestire il volume extra è un lavoro difficile [of patients] Gli ospedali sono aziende con alti costi operativi”, ha detto McNally. “A causa dell’aumento della lista d’attesa, non c’è una pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno. ”

Il gruppo australiano ha ottenuto il sostegno del consiglio di amministrazione di Spire e del suo maggiore investitore, Mediclinic, che possiede il 30% delle azioni. Questa transazione unisce le 37 cliniche di Ramsay nel Regno Unito con le 47 cliniche di Spire per creare il più grande fornitore di ospedali del paese.

Guglia richiesta Il 75% degli azionisti ha sostenuto la fusione, ma questa mattina, sotto la pressione degli investitori, è stata costretta a rinviare il voto sulla transazione al 19 luglio.

Per interrompere la transazione, ieri sera Toscafund Asset Management ha aumentato la sua partecipazione in Spire dal 5% all’8%. Toscafund ha dichiarato: “L’offerta è apparsa al momento sbagliato e al prezzo sbagliato e ha notevolmente sottovalutato il valore di Spire, proprio come le prospettive del settore sono migliorate”.

All’inizio di questa settimana, Toscafund ha venduto i suoi Interesse di controllo Secondo due fonti vicine alla transazione, Circle Health Group, il più grande operatore ospedaliero privato del Regno Unito, ha acquisito l’operatore sanitario statunitense Centene per un prezzo di 900 milioni di sterline. Dopo che Centene ha acquisito una serie di cliniche di medici generici all’inizio di quest’anno, è stata accolta con le proteste degli attivisti britannici anti-privatizzazione.

Anche gli investitori di Spire, tra cui Fidelity International, il secondo azionista con quasi il 9% del capitale, si sono opposti alla transazione di Ramsay, che è passata da 240 pence per azione a maggio. Altri investitori, tra cui Schroder e Aviva, devono ancora esprimere le loro opinioni.

Craig McNally ha dichiarato che l’accordo consentirà a Ramsay di sfruttare l’esperienza di Spire nella fornitura di una gamma più ampia di servizi di emergenza, oltre a fornire una scala maggiore per guidare la crescita © Tony Newby



Negli ultimi anni, Spire ha dovuto affrontare una serie di problemi. L’anno scorso, dopo che uno dei suoi ospedali privati ​​ha stipulato un accordo sui prezzi illegali per le spese di consulenza per i pazienti con malattie degli occhi come cataratta e glaucoma, la società è stata costretta a pagare una multa di 1,2 milioni di sterline all’autorità di regolamentazione della concorrenza e del mercato.

La società ha anche accettato di pagare quasi 27 milioni di sterline a titolo di risarcimento e questioni correlate dopo uno dei suoi consulenti, Ian Paterson. Hanno subito un intervento chirurgico non necessario o inappropriato Circa 750 pazienti. Patterson è stato condannato a 20 anni di carcere e la società ha affermato che fornirà “sostegno continuo” ai suoi pazienti.

Circa l’80% delle entrate di Ramsay proviene da contratti con il SSN, mentre la cifra di Spire è di circa il 30%.Il governo ha accettato di pagare l’anno scorso Due società Dopo che ai loro consulenti (la maggior parte dei quali erano anche dipendenti del SSN) è stato detto di rivolgere tutta la loro attenzione alla crisi, ai costi operativi durante la pandemia – compresi l’affitto, il pagamento degli interessi e il personale -.

Entrambe le società sperano di beneficiare dell’aumento del carico di lavoro dei servizi sanitari sponsorizzati dallo stato e dell’aumento dei pazienti disposti a pagare direttamente per le loro operazioni mentre la lista d’attesa del SSN aumenta dopo la pandemia.

McNally ha affermato che l’accordo consentirà a Ramsay di sfruttare l’esperienza di Spire nella fornitura di una gamma più ampia di servizi di emergenza, oltre a fornire una maggiore scala per guidare la crescita. “C’è un enorme arretrato di lavoro pubblico e privato che deve essere risolto”, ha detto.

Si prevede che qualsiasi fusione attirerà l’attenzione di CMA e si prevede che alcune città dovranno disinvestire.

Il CEO di Spire Justin Ash ha ricevuto un bonus di 300.000 sterline a marzo, portando il suo stipendio a 1,2 milioni di sterline l’anno scorso.

Centene non ha risposto a una richiesta di commento quando è stato rilasciato.