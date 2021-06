Il protezionismo su piccola scala non aiuta le prospettive delle banche europee

Tra la serie di successi ottenuti da Joe Biden durante il suo tour europeo la scorsa settimana, Facilità Nel rapporto commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, segnato dalla fine del sistema tariffario punitivo di Boeing e Airbus, è uno degli eventi più eclatanti.

Ma esistono ancora molte tensioni: la più ovvia è la guerra dell’UE con i giganti della tecnologia della Silicon Valley, che di recente ha spinto i funzionari statunitensi a lamentarsi di Bruxelles. “Misure protezionistiche”Meno ovvio, ma anche simbolo di continui attriti, è come e da chi l’UE sceglie di condurre le aste di obbligazioni.

Mentre Bruxelles accelera la sua emissione di debito – la scorsa settimana è stato lanciato un fondo di recupero record di 800 milioni di euro – l’elenco delle banche sindacate che partecipano alla transazione parla da sé.in un Mobilità senza precedenti, La Commissione europea ha escluso 10 istituzioni perché storicamente hanno violato le norme antitrust.

L’argomento morale qui è difficile da criticare: negli ultimi anni, molte banche sono state giudicate colpevoli di collusione in vari mercati, con conseguenti multe per miliardi di dollari. A loro è vietato continuare a condurre affari fino a quando, come ha affermato il comitato, non hanno dimostrato “rimedi” per renderli “adatti a diventare controparti dell’UE”, il che è un risultato logico. Ma sembra anche arbitrario – l’UE ha fatto affari con banche nella lista nera in passato – e cinicamente sincronizzata con il suo programma di fondo di recupero di punta.

I banchieri nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno visto questa decisione come un esempio di un atteggiamento volto a punire gli Stati Uniti e il Regno Unito post-Brexit in mezzo alle continue tensioni geopolitiche. Cinque delle 10 banche vietate sono banche britanniche o americane e tutte hanno piattaforme europee nella City di Londra.

Invece, il piano ha scelto principalmente banche di investimento di secondo livello nell’Europa continentale, anche se l’Unione Europea ha detto venerdì che dopo aver promesso di mostrare “integrità”, consentirà a 8 delle 10 escluse di impegnarsi in transazioni future.

Se questo è protezionismo, potrebbe essere completamente controproducente per le banche europee, non solo vendere attraverso istituzioni più piccole e meno strettamente collegate che potrebbero pagare prezzi più alti. Più i mercati finanziari dell’UE diventano interni, maggiore è il rischio di un loro ulteriore declino.

Negli ultimi dieci anni circa, il divario già ampio tra le banche americane ed europee si è ampliato. Il relativo valore di mercato di JPMorgan Chase e Deutsche Bank lo dimostra. Secondo il fornitore di dati Macrotrends, La Germania ne vale la pena Al suo apice nel 2007, era di 79 miliardi di dollari e 179 miliardi di dollari JP MorganOggi, questa differenza si è ampliata a 29 miliardi di dollari USA e 470 miliardi di dollari USA.

Fino a poco tempo fa, le banche di investimento globali perdevano il favore delle banche al dettaglio: l’impatto della supervisione post-crisi finanziaria ha colpito le banche di investimento e i loro modelli di business più complessi sono diventati obsoleti.

Ma come sottolinea l’ultima ricerca degli analisti di JPMorgan Chase Bank, ci sono diversi motivi per invertire questa visione. Rispetto alle istituzioni all’ingrosso, gli sfidanti tecnici prestano maggiore attenzione alle banche al dettaglio. La regolamentazione ha costruito un muro attorno alle banche di investimento consolidate, rendendo più difficile per i nuovi arrivati ​​sfidarle. In un ambiente più turbolento, l’attività di mercato delle banche di investimento è in piena espansione. Inoltre, il retail banking è stato particolarmente compresso a causa dei tassi di interesse ultra bassi che hanno ridotto lo spread tra depositi e prestiti.

Insieme, questi sono potenti integratori per le grandi banche statunitensi, la maggior parte delle quali ha grandi unità bancarie di investimento e investe maggiormente nel progresso tecnologico, che contribuirà ad accelerare le loro prestazioni.

Considerando che la supervisione post-2008 ha fornito isolamento per il modello di business della banca d’investimento e ha ridotto la dipendenza dalla detenzione di attività in bilancio, anche se il mercato e l’economia globale subiscono un brusco aggiustamento, non dovrebbe essere disastroso.

Secondo l’analisi di JPMorgan Chase, un punto debole e luminoso tra le banche europee è Barclays. La sua banca d’investimento è la terza più popolare di JP dopo Goldman Sachs e Morgan Stanley. La ripresa dell’attività di investment banking di Barclays negli ultimi mesi è stata così notevole da spingere l’ex azionista dei diritti Edward Bramson abbandonare Eseguire la sua missione e sciogliere le truppe.

Se la politica banale ha permesso a Bruxelles di congelare la maggior parte delle banche non UE dal sindacato obbligazionario della scorsa settimana, le brillanti prospettive di Bank of America (più Barclays Bank) ricorderanno la precedente guerra tariffaria tra Boeing e Airbus. . Il più amaro.

