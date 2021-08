Il PSV Eindhoven diventa la prima squadra di calcio europea ad accettare la sponsorizzazione di Bitcoin da parte di BTC Peers

Le criptovalute stanno attivamente occupando un posto nel settore dello sport. Proprio la scorsa settimana, la superstar del calcio argentino Lionel Messi ha ricevuto criptovaluta come parte del suo pacchetto di benvenuto e bonus per la squadra del Paris Saint-Germain.

Sia i club che le aziende operano a Brainport, considerata una delle regioni leader per lo sviluppo tecnologico in Europa.

Il PSV è entrato per la prima volta nello spazio crittografico nell’aprile 2021, quando ha venduto la serie NFT per commemorare il campionato europeo del 1988.

Concentrandosi sul futuro, PSV ha deciso di utilizzare i servizi di Anycoin Direct in un modo unico. L’intero importo della sponsorizzazione sarà pagato in Bitcoin.

La partnership è stata annunciata attraverso il blog ufficiale del team e durerà per due stagioni e ha un valore di circa US $ 480.000 (400.000 euro) all’anno.

