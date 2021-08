Il querelante di Epstein fa causa al principe Andrea per presunti abusi sessuali

Il principe Andrew è stato citato in giudizio a New York dalla vittima del compianto molestatore sessuale Jeffrey Epstein, che ha affermato di essere stata costretta a fare sesso con la famiglia reale quando era minorenne.

Gli avvocati di uno dei più famosi querelanti di Epstein, Virginia Giuffre, hanno intentato una causa alla Corte Federale degli Stati Uniti a Manhattan lunedì. Lo hanno fatto dopo aver cercato di convincere il principe Andrea a firmare un accordo “a pagamento” per sospendere i termini di prescrizione per la richiesta di Giuffre.

“Voglio che il principe Andrea sia responsabile di quello che mi ha fatto”, ha detto Jufrey in una nota, aggiungendo che “non ha preso questa decisione alla leggera”.

Principe Andrea In precedenza aveva affermato di non ricordare di aver incontrato Giuffre e ha negato le sue accuse pubbliche.

Una foto nella causa mostra il principe con le braccia intorno alla vita del giovane Jufrey. Gisline MaxwellColoro che sono in attesa di processo per presunto acquisto di donne minorenni per Epstein vengono messi da parte.

Il principe ha annunciato nel 2019 che, dopo una prestazione disastrosa, si ritirerà dagli incarichi ufficiali. Intervista alla BBC Ha lavorato duramente per risolvere le affermazioni di Giuffre o giustificare la sua relazione con Epstein.

Giuffre ha incontrato Maxwell all’età di 16 anni, quando lavorava come assistente di una spa al Mar-a-Lago Club di Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Ha affermato che Epstein e Maxwell hanno successivamente abusato di lei e l’hanno costretta a fare sesso con altri uomini.

Secondo la denuncia, è stata costretta ad avere più incontri con il principe Andrea tra il 2000 e il 2002 (quando aveva meno di 18 anni) nella casa londinese di Maxwell, nella villa di Epstein a New York e nella sua isola privata nei Caraibi, Little St. James, fai sesso.

“In ciascuno degli incidenti di cui sopra, l’attore è stato esplicitamente o implicitamente minacciato da Epstein, Maxwell e/o dal principe Andrea, ed è stato costretto a fare sesso con il principe Andrea, temendo la morte o lesioni personali”, afferma la causa.

Epstein, un tempo finanziere di bell’aspetto, È stato trovato morto Nell’agosto 2019, era in una cella a New York City, in attesa di un processo penale per presunto traffico di ragazze minorenni.

L’avvocato del principe Andrea non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La denuncia include una lettera dell’avvocato di Giuffre, David Boies, all’avvocato del principe nel luglio 2019. Tra questi, Boies ha proposto la necessità di firmare un accordo tariffario per tutelare i diritti legali dei propri clienti.

Ha anche sottolineato che i suoi sforzi per incontrare il principe Andrea o il suo avvocato sono falliti, “per discutere se la soluzione negoziata sia appropriata. Continuiamo ad essere interessati a questo approccio”.