Il quinto giorno di incendi in Grecia, l’incendio ha spazzato i sobborghi di Atene secondo Reuters

Nella peggiore ondata di caldo della Grecia da oltre 30 anni, sono scoppiati incendi in molte parti del paese, bruciando decine di migliaia di acri di boschi, distruggendo case e attività commerciali e uccidendo animali. La temperatura ha superato i 40 gradi Celsius (104 gradi Fahrenheit) per tutta la settimana.

“La vista che abbiamo visto era incredibile”, ha detto Faik Zaimi, un dipendente del campo estivo per bambini di Kapandriti nella città vicina. “Grazie a Dio, l’abbiamo salvato (campo), ma non sappiamo se è finito”.

ATENE (Reuters)-Sabato, gli incendi sono divampati per il quinto giorno in Grecia. Le fiamme hanno divampato durante la notte in una cittadina residenziale alla periferia di Atene. Centinaia di persone sono state evacuate con un traghetto dall’isola di Evia, a est della capitale.

