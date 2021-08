Il rallentamento delle esportazioni cinesi di luglio potrebbe annunciare ulteriori colpi di scena in futuro Reuters

© Reuters. Immagine del file: 12 dicembre 2019, Tianjin, Cina Un lavoratore guida un camion con container in un centro logistico vicino al porto di Tianjin.REUTERS/Yilei Sun/File Photo



Pechino (Reuters)-Dopo lo scoppio dei casi di COVID-19, la crescita delle esportazioni cinesi è inaspettatamente rallentata a luglio, mentre anche le importazioni hanno perso slancio, indicando che il settore industriale del Paese ha rallentato nella seconda metà dell’anno, nonostante l’allentamento del mercato globale blocco Sviluppo del business.

Dopo aver rapidamente contenuto la pandemia, il più grande esportatore mondiale ha ottenuto un impressionante rimbalzo economico dalla recessione indotta dal coronavirus nei primi mesi dello scorso anno e la sua rapida vaccinazione ha contribuito a rafforzare la fiducia.

Tuttavia, a luglio, nuove infezioni, causate principalmente dal virus delta molto diffuso, si sono diffuse in dozzine di città in Cina, spingendo le autorità locali a bloccare le comunità colpite, ordinare a milioni di persone di essere testate e fermarne temporaneamente alcune, tra cui fabbriche Il funzionamento dell’impresa.

Le inondazioni stagionali del mese scorso e il maltempo hanno colpito anche la produzione industriale in alcune aree della Cina centrale.

Le esportazioni a luglio sono aumentate del 19,3% su base annua, mentre a giugno sono aumentate del 32,2%. Gli analisti intervistati da Reuters si aspettavano un aumento del 20,8%.

“Le pandemie in altri paesi asiatici in via di sviluppo sono peggiorate, il che potrebbe far spostare il commercio verso la Cina. Ma gli indicatori anticipatori suggeriscono che le esportazioni potrebbero indebolirsi nei prossimi mesi”, ha affermato Zhang Zhiwei, capo economista di Pinpoint Asset Management.

L’epidemia di casi di COVID-19 nelle province orientali e meridionali della Cina, il principale centro di esportazione della Cina, ha frenato la produzione delle fabbriche.

Oltre al freno causato dagli sforzi per affrontare la proliferazione delle varianti Delta, gli esportatori cinesi stanno anche affrontando la continua carenza globale di semiconduttori, colli di bottiglia logistici e costi di materie prime e di trasporto più elevati.

“Sebbene gli ordini siano in ripresa, ci sono troppe incertezze nella seconda metà dell’anno, come ad esempio come si svilupperà l’epidemia domestica e come sarà il costo delle materie prime. Allo stesso tempo, la capacità produttiva estera sta lentamente riprendendo “, ha affermato un esportatore. Responsabile delle vendite, con sede a Suzhou, soprannominato Ye.

Le importazioni a luglio sono aumentate del 28,1% su base annua, inferiore alla crescita del 33% prevista dall’indagine Reuters e del 36,7% il mese scorso. Negli ultimi mesi, la domanda di minerale di ferro è diminuita, che è una componente chiave della produzione di acciaio.

Tuttavia, le importazioni cinesi sono rimbalzate dal minimo di sei mesi a luglio, poiché le raffinerie sostenute dallo stato hanno aumentato la produzione dopo la ripresa delle riparazioni.

A causa dell’aumento dei costi delle materie prime, della manutenzione delle attrezzature e delle condizioni meteorologiche estreme, la crescita dell’attività industriale cinese è rallentata a luglio.

Il rallentamento delle spedizioni in Cina riflette anche il rallentamento dell’attività negli Stati Uniti a luglio in un contesto di offerta ridotta, indicando che la più grande economia mondiale si sta raffreddando dopo che è previsto il forte secondo trimestre.

L’eccedenza commerciale della Cina a luglio è stata di 56,58 miliardi di dollari USA, mentre il sondaggio ha previsto che l’eccedenza commerciale di giugno è stata di 51,54 miliardi di dollari USA e 51,53 miliardi di dollari USA.

I calcoli di Reuters basati sui dati doganali mostrano che il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti è aumentato a 35,4 miliardi di dollari USA, rispetto ai 32,58 miliardi di dollari USA di giugno.

Si prevede che l’economia crescerà di oltre l’8% quest’anno, ma gli analisti affermano che la domanda di coronavirus repressa ha raggiunto il picco e si prevede che il tasso di crescita inizi a rallentare.

Per i dettagli sugli scambi tra la Cina e i principali partner commerciali, fare clic su