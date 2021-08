Il rapido avanzamento dei talebani ha privato i negoziatori di pace della merce di scambio

Share it

Il Qatar sta cercando di convincere i talebani a fermare l’offensiva mentre i gruppi militanti avanzano verso le porte di Kabul dopo aver occupato domenica la città orientale di Jalalabad.

Una persona che ha familiarità con il lavoro di mediazione ha affermato che una delegazione di funzionari di alto livello dei talebani e del governo afghano dovrebbe tenere colloqui a Doha lunedì.

Con lo scioglimento dell’esercito afghano, gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi dalla propria ambasciata e le potenze regionali hanno contattato i talebani, fornendo all’organizzazione il riconoscimento internazionale sperato.Il mediatore ha lavorato duramente per ottenere influenza sui talebani.

“Il problema più grande che il Qatar deve mettere sotto pressione sui talebani è il riconoscimento internazionale”, ha detto una persona che ha familiarità con il lavoro di mediazione a Doha. “Se lo farai, sarai riconosciuto dalla comunità internazionale.

“Ma ora molti paesi della regione si stanno incontrando con loro, e non lo stanno facendo: Russia, Cina, Pakistan, Iran… Non hai nulla per costringerli a sedersi al tavolo”.

Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohamed bin Abdullahham Al Thani, che ha mediato tra i partiti politici rivali in Afghanistan, ha incontrato sabato il direttore del Politburo talebano, il mullah Abdul Ghani Baradar, e ha esortato l’organizzazione “ad alleviare l’escalation della situazione e spegnere il fuoco”.

In una dichiarazione di sabato, il Ministero degli Affari Esteri del Qatar ha dichiarato in una riunione di partner internazionali la scorsa settimana di aver concordato di non riconoscere alcun governo imposto all’Afghanistan con la forza.

“Quello che il mediatore sta cercando di fare ora è far sedere i decisori al tavolo dei negoziati, non figure di alto livello, ma la figura numero due del governo e dei talebani”, ha detto una persona che ha familiarità con i colloqui di Doha.

“Il problema con i talebani è che quando parli con loro, metà di loro è d’accordo con una cosa e l’altra metà non è d’accordo”, ha detto la persona.

“L’uomo al tavolo adesso [in Doha] Ottimo, ma è chiaro che non hanno preso la decisione finale da entrambe le parti. “

Il Qatar ha un ufficio talebano, che ha a lungo facilitato i negoziati tra Stati Uniti e partiti afghani e ha assunto il ruolo di mediatore a giugno.

Ma i negoziati non hanno fatto quasi alcun progresso, perché l’amministrazione Biden ha deciso di portare avanti il ​​piano dell’ex presidente Donald Trump di ritirare le truppe dall’Afghanistan e porre fine alla guerra ventennale nel Paese degli Stati Uniti, che ha dato coraggio ai talebani.

Dopo che Joe Biden ha vinto le elezioni statunitensi a novembre, il governo afghano è stato bloccato nei negoziati di pace, presumendo che il nuovo governo di Washington avrebbe mantenuto le truppe statunitensi nel paese. Ma “quando hanno visto che Biden avrebbe rispettato l’accordo e se ne sarebbe andato, hanno iniziato a muoversi rapidamente e i talebani hanno iniziato a ritardare perché sapevano di avere il sopravvento”, ha detto la persona.

Ha aggiunto che il mediatore sta cercando di fare pressione sui talebani, che vogliono che Ghani si dimetta e smetta di combattere, ma “il problema è che sanno che gli americani non torneranno”.

“L’unica influenza sono le sanzioni o il sostegno economico: è la stessa cosa dell’Iran, bastoni o carote”, ha detto. “I talebani sanno che se prendono il potere, almeno non devono essere ostili agli americani”.