Il rapporto della commissione affermava che il governo britannico deve “riformarsi o fallire”

Un comitato indipendente del servizio civile britannico ha chiesto l’abolizione dei ruoli delle posizioni più alte nei vari dipartimenti di Whitehall al fine di migliorare le prestazioni del governo.

Il Comitato di revisione indipendente, istituito e guidato dall’ex segretario del partito conservatore Lord Nick Herbert, ha dichiarato lunedì che dopo la pandemia di coronavirus, il governo “deve riformarsi o fallirà” e ha proposto una riforma completa del reclutamento e della struttura dipartimentale.

Il rapporto sostiene che il segretario permanente dovrebbe essere sostituito da un nuovo ruolo di CEO, con una “chiara attenzione alla strategia, all’esecuzione e all’efficacia organizzativa” e il suo titolo riflette le esigenze di consegna e valutazione basata sui dati, piuttosto che il più tradizionale ruolo di cortigiano.

Ha anche chiesto che tutti i ministri si trovino in un ufficio di Londra “per abbattere le barriere dipartimentali”.

Il rapporto potrebbe essere favorito dall’amministrazione Johnson, che ha promesso di Riformare il servizio civile Dopo la Brexit e la pandemia di coronavirus. Il ministro del Gabinetto, Michael Gove, che sovrintende all’ordine del giorno, sarà presente lunedì alla cerimonia di inaugurazione della commissione.

L’agenda per riformare Whitehall è nata da un’idea di Dominic Cummings, ex consigliere capo di Boris Johnson.da La sua partenza L’anno scorso, alcuni a Whitehall credevano che l’agenda delle riforme fosse in stallo.

Herbert ha affermato che la pandemia “dimostra che il nostro sistema di pubblica amministrazione ha urgentemente bisogno di essere completamente riformato” per garantire che il Paese possa affrontare le sfide future.

“Mentre i politici iniziano a concentrarsi sulla ricostruzione, è fondamentale che non ignorino l’opportunità e la necessità di riformare i meccanismi del governo”, ha affermato. “Se non c’è cambiamento, nessuna quantità di ambizione o retorica sarà sufficiente per garantire il raggiungimento degli obiettivi politici”.

Sir Suma Chakrabati, ex presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, ex alto funzionario di Whitehall e membro del comitato, ha affermato che il governo deve assumere una visione più strategica delle riforme.

“Lo incoraggiamo ad adottare le nostre raccomandazioni per sostituire il suo modo obsoleto e inefficace di pianificare le attività, le spese e le strutture governative. Queste sono essenziali se deve affrontare le acque agitate che ci attendono e raggiungere i suoi obiettivi”.

Il comitato ha anche affermato che il primo ministro dovrebbe avere il potere di nominare ministri che non sono membri del parlamento o dello stesso livello al fine di “portare più talenti al governo”. Supporta anche un’idea di vecchia data avanzata da Whitehall, che è quella di creare un “dipartimento della premiership” per supportare l’attuazione dell’agenda politica del governo.

All’interno di questo nuovo dipartimento, il comitato ha invitato il “Comitato del Ministero delle finanze” ad assumersi le responsabilità di spesa e ad integrare meglio la pianificazione finanziaria tra il 10° e l’11° ministro delle Finanze di Downing Street. Il segretario di stato dovrebbe anche essere autorizzato a formare un “comitato consultivo” all’interno del suo dipartimento per portare talenti esterni al governo.

Facendo eco alle idee di Cummings, il comitato ha chiesto una migliore formazione per ministri e funzionari per riflettere la situazione della business school. Ha inoltre invitato i cacciatori di teste di Whitehall a reclutare i migliori talenti del settore privato.

Rispettati

Sir Ian Chahill, ex presidente della Barclays Bank e membro del comitato, ha affermato che le pratiche relative alle risorse umane dei dipendenti pubblici non sono riuscite a tenere il passo del settore privato e le loro riforme sono fondamentali per migliorare le prestazioni del governo.

“Negli ultimi anni, i dipendenti pubblici si sono professionalizzati, soprattutto nelle funzioni finanziarie e delle risorse umane, ma sono ancora molto indietro rispetto alle migliori pratiche in aree come la pianificazione finanziaria, lo sviluppo dei talenti e i dati. C’è un’enorme opportunità per migliorare l’efficienza del governo attraverso riforme radicali”.

Il comitato ha anche chiesto il lancio di una nuova applicazione governativa unica per consentire ai cittadini di accedere a tutte le funzioni del Paese, dalle multe per il parcheggio ai passaporti.