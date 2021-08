Il rapporto dell’IPCC avverte che il riscaldamento globale raggiungerà 1,5 gradi Celsius entro il 2040

Un importante rapporto sul cambiamento climatico firmato da 234 scienziati di oltre 60 paesi ha concluso che il mondo potrebbe raggiungere temporaneamente 1,5 gradi Celsius entro 20 anni, anche nelle migliori condizioni di emissioni di gas serra drasticamente ridotte Il riscaldamento.

Gli scienziati affermano che anche se le emissioni diminuiranno rapidamente, le temperature continueranno ad aumentare, “almeno” fino al 2050, e porteranno a ulteriori eventi meteorologici estremi.

Hanno affermato che senza una “riduzione immediata, rapida e su larga scala” delle emissioni, sarebbe “fuori portata” controllare il riscaldamento globale entro il 2100 a 1,5 gradi Celsius o addirittura 2 gradi Celsius in più rispetto ai livelli preindustriali.

L’ultima analisi della scienza del riscaldamento globale da parte del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è il sesto rapporto di questo tipo e il primo dal 2013. La sintesi è stata esaminata da rappresentanti di 195 paesi e costituirà la base per i negoziati al vertice globale di novembre.

La dura relazione affermava che le prove del riscaldamento climatico causato dall’uomo sono “non ambigue” e che i suoi effetti si fanno sentire in tutto il mondo.

L’autore principale del rapporto, Ed Hawkins, ha dichiarato: “Abbiamo visto l’impatto e con ogni punto di riscaldamento, la situazione non farà che peggiorare”. Lavoro per tre anni.

Principali risultati dell’IPCC il riscaldamento globale: 0,95-1,2 C, dalla fine del 1800.Per almeno gli ultimi 2000 anni, la temperatura superficiale è aumentata più velocemente dal 1970 che in qualsiasi altro periodo di 50 anni

Riscaldamento globale in scenari di emissioni molto basse: Aumentare la temperatura di 1,5°C entro il 2040 e di 1,6°C entro il 2060

Riscaldamento globale in scenari ad alte emissioni: Le emissioni di carbonio sono triplicate e l’aumento della temperatura potrebbe raggiungere 1,9°C entro il 2040, 3°C entro il 2060 e 5,7°C entro il 2100

Livello del mare in uno scenario di emissioni molto basse: Rispetto al livello del 1900, un aumento di circa 0,35 m entro il 2050 e un aumento di circa 0,5 m entro il 2100

Livello del mare in scenari ad alta emissione: Aumento di circa 1 milione entro il 2100

Livello del mare quando la calotta glaciale è completamente sciolta: Dislivello circa 65m

Artico: Potrebbe non esserci “quasi nessun ghiaccio marino” almeno una volta a settembre prima del 2050

La soglia di 1,5°C è diventata un punto di riferimento perché si prevede che la terra si riscalderà di 1,2°C nel 2020, con una temperatura media di 1,1°C negli ultimi dieci anni. I paesi del G7 si sono impegnati a maggio Limita il riscaldamento A 1,5°C, si tratta di un passaggio dall’obiettivo principale dell’Accordo di Parigi del 2015 di mantenere la temperatura “ben al di sotto dei 2°C”.

Pierce Foster, uno degli autori principali del rapporto, ha dichiarato: “Se il mondo può ridurre significativamente le emissioni negli anni 2020 e raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, l’aumento della temperatura può ancora essere limitato a 1,5 gradi Celsius”.

John Kerry, inviato speciale del presidente per i cambiamenti climatici, ha affermato che i risultati del sondaggio hanno sottolineato “l’urgenza di questo momento”. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha descritto queste conclusioni come “il codice rosso dell’umanità”.

Secondo diverse persone coinvolte nella discussione, nelle trattative virtuali con gli scienziati, l’Arabia Saudita si è opposta ad alcune delle parole dell’abstract. Il rappresentante di questo regno dipendente dal petrolio ha cercato di sostituire le “emissioni di carbonio” con “emissioni di gas serra”. Ma “la scienza ha il sopravvento”, ha detto una persona presente.

I ricercatori affermano che il riscaldamento generale è “guidato dalle emissioni di carbonio passate e future”, ma è anche necessario ridurre urgentemente il metano, l’inquinante a vita più breve ma più potente.

Il metano rilasciato attraverso l’agricoltura e la produzione di gas naturale mal gestita assorbe più calore dell’anidride carbonica.

Nel migliore dei casi che gli scienziati abbiano simulato – più carbonio rimosso dall’atmosfera di quello aggiunto all’atmosfera, poco dopo il 2050 – l’aumento della temperatura potrebbe raggiungere 1,5 gradi Celsius entro il 2040 e 1,6 gradi Celsius entro il 2060 gradi Celsius. Tuttavia, entro il 2100, la temperatura potrebbe scendere fino a 1,4°C.

Un percorso simile modellato dall’IPCC nel 2018 Rapporto speciale 1.5C Si dice che il riscaldamento potrebbe superare questo livello nel 2035. Salvo alcune differenze metodologiche,”[the science] Non è davvero cambiato”, ha detto Foster, a causa di quella stima. Il calendario per raggiungere 1,5 ° C sotto il percorso di emissione comparabile nei due rapporti è “quasi lo stesso”.

I ricercatori stimano che in uno scenario meno ambizioso – il mondo raggiunge emissioni nette di carbonio pari a zero intorno al 2075 e le emissioni nette negative subito dopo – il riscaldamento potrebbe essere limitato a 1,8°C entro il 2100, ma potrebbe superare i 2°C. L’altro autore principale del rapporto, Joeri Rogelj (Joeri Rogelj), ha affermato che il mondo è attualmente fuori strada.

Secondo il rapporto, in uno scenario di emissioni “molto elevate” – le emissioni di carbonio sono tre volte quelle attuali – il riscaldamento potrebbe raggiungere i 5,7 ° C entro il 2100.

Rogelj ha affermato che le nuove prove supportano l’idea che “se riduciamo le emissioni a zero e le teniamo a zero, il riscaldamento si stabilizzerà”. Ha aggiunto che andare oltre lo zero netto rimuovendo grandi quantità di carbonio dall’atmosfera “potrebbe essere in grado di ridurre il riscaldamento”.

Il rapporto avverte che le tecnologie di decarbonizzazione “non sono pronte” per funzionare alla scala richiesta e che la maggior parte delle tecnologie “ha effetti collaterali indesiderati”.

Si stima che se la possibilità di limitare l’aumento della temperatura a meno di 1,5°C raggiunge l’83%, il mondo può aggiungere solo 300 gigatonnellate di carbonio all’atmosfera.Relativo all’energia globale Le emissioni di carbonio del 2020 sono 32 gigatonnellate, Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia.

I ricercatori affermano che anche in caso di riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius, il numero di eventi meteorologici “senza precedenti” aumenterà. Si prevede che disastri come inondazioni e ondate di calore diventeranno più frequenti e gravi.

Il rapporto afferma che sebbene il riscaldamento possa essere ancora limitato, alcuni cambiamenti che si sono verificati nel corso dei secoli o migliaia di anni sono “irreversibili”, come l’innalzamento del livello del mare.

