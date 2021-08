Il rapporto dell’IPCC mette in evidenza la pericolosa roulette climatica dei leader globali

Share it

Informazioni dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici Non lasciare spazio per Per dubbio, dubbio o smentita: “Il riscaldamento del sistema climatico è chiaro e l’impatto umano sul sistema climatico è chiaro. Limitare il cambiamento climatico richiederà riduzioni sostanziali e sostenute delle emissioni di gas serra”.

Questa conclusione è stata raggiunta non nel 2021, ma nel 2013, nel quinto rapporto di valutazione dell’IPCC. La sesta e ultima sintesi scientifica dell’IPCC pubblicata lunedì è più o meno la stessa, ma elenca in modo più accurato i dati relativi alle emergenze climatiche provocate dall’uomo: gli ultimi cinque anni sono stati i cinque anni più caldi mai registrati dal 1850; le ondate di calore sono cambiate Più frequenti, l’ondata di freddo non è più così fredda, il ghiacciaio si sta ritirando rapidamente. Tutti i modelli climatici indicano che entro il 2040 il pianeta sarà di 1,5 gradi Celsius più alto del suo livello preindustriale, superando il limite fissato dall’Accordo di Parigi sull’innalzamento irreversibile del livello del mare. Dave Reay, climatologo dell’Università di Edimburgo, ha dichiarato nel rapporto: “Questo è l’inferno e l’acqua alta”.

Dato che la necessità di agire oggi non è diversa dalla necessità di agire otto anni fa, perché è paralizzata? La ricerca della certezza è sempre stata nemica dell’azione. I precedenti rapporti dell’IPCC sono stati qualificati da probabilità accuratamente definite, che ci si può aspettare da un’analisi potenzialmente di vasta portata che deve essere firmata da centinaia di esperti. Ad esempio, nel 2013, l’IPCC ha concluso che entro la fine di questo secolo il cambiamento climatico è “molto probabile”, cioè il 90% di certezza che porterà a ondate di calore più lunghe e/o più intense. Questo lascia ancora un gancio del 10%, facendo sperare a Panglossian che ciò non accadrà.

Gli scienziati hanno risposto costruendo modelli migliori, colorando gradualmente le immagini in bianco e nero dei cambiamenti planetari a lungo termine descritti nel primo rapporto dell’IPCC, risalente agli anni ’90, e accumulando prove di mani umane durante il processo di riscaldamento.Questo Ultimo modelloAd esempio, include una ripartizione più dettagliata della microfisica delle nuvole e un esame più locale di come l’innalzamento del livello del mare minaccerà diverse aree.

Dagli anni 2000, le immagini sono diventate ad alta risoluzione in modo inquietante: coralli e altre specie marine stanno morendo negli oceani in via di riscaldamento; nazioni insulari a rischio di essere sommerse; eventi meteorologici estremi che sono sempre più comuni.

Poveri coloro che sono stati colpiti da ondate di calore mortali, inondazioni e incendi, ora stanno vivendo un’esperienza 3D completa e infernale. Le recenti inondazioni in Cina e Germania, gli incendi in Grecia e le cupole termiche in Nord America sono arrivate troppo tardi e nessuna delle pubblicazioni peer-review citate nel rapporto dell’IPCC è stata registrata. Freddamente, secondo Tim Palmer dell’Università di Oxford, il caldo intenso nella Columbia Britannica e le forti piogge a Zhengzhou e nella Renania vanno oltre lo scopo del modello attuale. La realtà climatica è qui e sta andando oltre la simulazione.

Questa settimana, sono stato un po’ sollevato nel sentire che gli scienziati collegano più chiaramente il cambiamento climatico agli eventi meteorologici estremi. Tuttavia, l’attenzione deve ancora spostarsi: lontano dagli studiosi che hanno dimostrato da tempo che la crisi esiste e indiscutibile, e rivolgersi a leader che non sono riusciti a gestire questo potenziale rischio basato sul peso per almeno un decennio. Le prove davanti a loro.

Le sfide di pianificazione e governance della crisi climatica riflettono le sfide poste dalla pandemia di Covid-19: una minaccia complessa, globale e difficile da modellare che colpisce quasi tutti gli aspetti della società, inclusi salute e benessere; azioni tempestive per proteggere esigenze di vita e di sostentamento; pregiudizio ottimista, pensiero magico e la pericolosa tendenza a sperare che il peggio non accada; la necessità di una cooperazione globale; il costo serio e sempre crescente dell’inazione, che richiede azioni più dolorose nel tempo Intervento.

I leader devono unirsi alla COP26 di Glasgow e agire rapidamente e accuratamente per decarbonizzare il mondo. Con l’aumento della temperatura globale, aumenta anche il rischio che la terra entri in aree instabili caratterizzate da siccità estreme, inondazioni e incendi, a volte in concomitanza con “eventi complessi” che amplificano i rischi.Possibilità di circuiti di feedback, ad esempio Permafrost che si scioglie Il rilascio di carbonio precedentemente immagazzinato nell’atmosfera accelera ulteriormente il riscaldamento, aggiungendo un elemento della roulette siberiana al gioco d’azzardo climatico.

Dan Mitchell, un ricercatore sui disastri climatici presso l’Università di Bristol, ha sottolineato che dal rapporto IPCC del 2013, la temperatura superficiale globale è aumentata di 0,2 gradi Celsius. Il registro di lunedì mostra che le perdite continuano ad accumularsi e il mondo sta per fallire. È ora di smettere di girare le ruote.

L’autore è un commentatore scientifico