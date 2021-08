Il rapporto di leva finanziaria di China Huarong (02799.HK) è sceso da 1333 volte a 37 volte per promuovere il piano di ricostituzione del capitale nella seconda metà dell’anno

Condividi questo articolo!

[Caihua News Agency]China Huarong (02799.HK), che è stata sospesa per quasi 5 mesi, ha annunciato i risultati dell’intero anno 2020 e del primo semestre 2021. Il reddito totale attribuibile agli azionisti per il semestre conclusosi il 30 giugno è stato di 46,063 miliardi di yuan (RMB. Stesso sotto), un aumento su base annua dello 0,82%, un utile di 158 milioni di yuan, una diminuzione su base annua del 24,58%, utile per azione di 0,4 centesimi, nessun acconto sui dividendi.

La società ha anche annunciato i risultati annuali del 2020, che sono stati posticipati di 4 mesi.Come in precedenza, il profit warning prevedeva una perdita attribuibile agli azionisti di 102,903 miliardi di yuan, una perdita per azione di 2,63 yuan e nessun dividendo. Il fatturato totale dello scorso anno è stato di 76,508 miliardi di yuan, con un calo su base annua del 32,09%.

China Huarong ha menzionato più volte il caso di Lai Xiaomin nel suo annuncio sulla performance, mentre il presidente Wang Zhanfeng ha dichiarato nel suo discorso: Una revisione e una valutazione complete dei rischi delle attività operative e la conferma che le perdite di valore del credito e le variazioni del valore equo hanno avuto un impatto significativo sulla performance operativa. è una lezione dolorosa che si apprenderà sempre nella storia dello sviluppo dell’azienda”.

Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di China Huarong è sceso dal 15,29% nel 2019 al 4,16% dello scorso anno e il suo coefficiente di leva finanziaria è notevolmente aumentato da 9,2:1 a 1.333:1. Alla fine dello scorso anno, le attività di China Huarong erano di circa 1,64 trilioni di yuan, in diminuzione rispetto a 1,7 trilioni di yuan nel 2019, e le sue passività totali erano di circa 1,58 trilioni di yuan, con un aumento del 2,3% su base annua. L’anno scorso, il suo rapporto tra attività e passività ha raggiunto il 96,1%.

Wang Zhanfeng ha sottolineato che lo scorso anno China Huarong “ha persistito nel tornare alla sua attività principale e l’ha usata per assumersi la responsabilità della squadra nazionale e della forza principale” per accelerare la cessione di attività rischiose. Con il completamento dell’integrazione della gestione, l’ottimizzazione del layout delle licenze delle filiali finanziarie sta procedendo senza intoppi”.

Huarong ha dichiarato che nella seconda metà dell’anno continuerà a seguire gli accordi di lavoro del Comitato Centrale del Partito, del Consiglio di Stato e del Comitato del Partito della China Banking and Insurance Regulatory Commission. Affari”, accelerare la trasformazione del business, rafforzare slancio di sviluppo e piani di ricostituzione del capitale avanzati ordinati e si sforzano di raggiungere uno sviluppo sostenibile e di alta qualità.

La società ha affermato che il management ha attentamente considerato e valutato i futuri piani di ricostituzione del capitale del gruppo, le condizioni operative, la liquidità disponibile e le possibili fonti di finanziamento, ecc., Per garantire la continuità delle operazioni nei prossimi 12 mesi.

