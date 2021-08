Il rapporto di ricerca ha commentato Saiyi Information: Si prevede che gli incentivi azionari per l’atterraggio di attività di produzione intelligente diventeranno il più grande polo di crescita

Condividi questo articolo!

Data: 1 agosto 2021 alle 17:46

Il 28 luglio 2021, l’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di Saiyi Information (300687) ha esaminato e approvato la proposta del piano di incentivazione azionaria, e ha fissato il giorno come data di assegnazione delle azioni vincolate e ha assegnato 526.000 azioni vincolate a 64 oggetti di incentivazione per la prima volta Il prezzo della concessione è di 18,80 yuan per azione.

GF Securities ha pubblicato un rapporto di ricerca su questo tema e ha sottolineato che Saiyi Information ha annunciato il piano di incentivi nel 2018, 2020 e 2021, utilizzando incentivi azionari normalizzati per raggiungere l’unità dei dipendenti e gli interessi dell’azienda, stabilizzare il team e sperare di promuovere la stabilità aziendale e lo sviluppo a lungo termine.

L’industria manifatturiera è geneticamente sviluppata e il team di gestione è stabile

Il team fondatore di Saiyi Information ha lavorato in posizioni chiave nei reparti di produzione e IT di Midea e ha una profonda conoscenza dell’industria manifatturiera, in particolare dell’industria degli elettrodomestici.

Continuando lo sviluppo dell’intuizione del fondatore nell’industria e nell’informatizzazione, dal 2007, SEI Information ha iniziato a diffondersi nel campo della produzione intelligente con MES come nucleo. Nel 2017, la società è stata quotata con successo alla borsa di Shenzhen ed è diventata un partner strategico di Huawei Cloud nel 2021.

Vale la pena ricordare che l’azienda si concentra sulla stabilità a lungo termine e sullo sviluppo sostenibile del team di gestione. Attualmente, il team dei fondatori è stabile e tutti continuano a servire come dirigenti senior dell’azienda. Secondo il rapporto annuale 2020, il team fondatore detiene congiuntamente il 42,26% delle azioni della società sotto forma di persone che agiscono di concerto.

In linea con le tendenze del settore, si prevede che le attività di produzione intelligente acquisiscano slancio di sviluppo a lungo termine

GF Securities ha affermato nel rapporto di ricerca che, dal punto di vista del trend di sviluppo dell’industria manifatturiera, l’intera catena industriale sta affondando dal servizio software operativo aziendale rappresentato dall’ERP alla fase di informatizzazione del collegamento di produzione rappresentato dal MES a livello di officina /MAMMA. Dal punto di vista della concorrenza, con il rallentamento della crescita del PIL del mio paese, l’offerta delle industrie a valle si è spostata dalla concorrenza di massa alla concentrazione e anche le imprese sono passate dall’espansione incrementale alla concorrenza per azioni, e l’enfasi sulla domanda di una gestione raffinata si è stato aumentato senza precedenti.

Allo stesso tempo, la nuova offerta nel settore del mercato è diminuita e le aziende leader hanno ampliato la produzione in confronto. L’aumento del numero di stabilimenti nelle imprese leader e la domanda oggettiva per l’aggiornamento delle linee di produzione hanno reso importante l’effetto di scala del software di gestione a livello di fabbrica e la capacità del mercato è notevolmente aumentata. In futuro, la produzione intelligente potrebbe replicare la crescita dell’ERP dieci anni fa ed entrare in un periodo di rapida crescita guidata dalla penetrazione.

L’attuale industria del software di gestione industriale a livello di produzione di officina è ancora nelle prime fasi di sviluppo e richiede un’implementazione più personalizzata.Tuttavia, con l’accumulo di esperienza di progetto, i produttori possono anche estrarre esigenze comuni e formare “kit di settore”, che ridurranno il grado di personalizzazione e porterà ad un aumento del grado di produzione e promuoverà il miglioramento continuo dell’efficienza di implementazione e dell’efficienza umana.

Il rapporto di ricerca ha sottolineato che già nel 2007, Saiyi Information è entrata nel campo della produzione intelligente e il suo prodotto principale indipendente SMOM è entrato in una fase matura di ordine superiore. Ancora più importante, l’azienda ha sviluppato kit per l’industria elettronica e kit per l’industria PCB basati sul suo prodotto principale SMOM, che è stato in grado di coprire la maggior parte delle esigenze dei clienti nei due principali settori, il grado di personalizzazione è stato notevolmente ridotto e il l’efficienza dell’implementazione è stata notevolmente migliorata. Nei prossimi 1-2 anni, l’azienda ha anche formulato un piano di sviluppo più dettagliato per promuovere la produzione di soluzioni di produzione intelligenti nell’industria manifatturiera delle apparecchiature e nell’industria farmaceutica.

L’implementazione del business pan-ERP aiuta lo sviluppo intelligente del business di produzione dell’azienda

Il rapporto di ricerca mostra che l’accumulo di risorse dei clienti di informazioni SEI proviene dai clienti SAP e Oracle del business pan-ERP.Tali clienti sono generalmente grandi imprese del settore, con una certa scala di mercato e influenza del settore, e partecipano attraverso Intervento aziendale pan-ERP Aiuta l’azienda a stabilire relazioni con i clienti del settore, in particolare i migliori clienti del settore. Quindi, quando i clienti iniziano a creare informatizzazione a livello di officina, possono creare più tranquillamente clienti faro e casi di riferimento e stabilire vantaggi per l’azienda per ottenere esigenze più ampie del settore.

D’altra parte, attraverso il processo di progettazione del piano di produzione intelligente in fabbrica fino alla consegna e all’implementazione, è possibile risolvere in modo efficiente le esigenze dei principali produttori del settore e lucidare i prodotti, il che è favorevole alla promozione di prodotti in vita e a lungo -coda produttori. Attraverso il rapido accumulo di know-how del settore, vengono prodotti in modo iterativo prodotti avanzati che soddisfano le esigenze di fascia alta del settore, che prenderanno il comando nella successiva evoluzione dell’ondata di costruzione di produzione intelligente dai produttori di teste ai clienti in vita e coda lunga .

La costruzione tridimensionale della capacità di combattimento di pan-ERP, multi-sistema e multi-schema sta gradualmente prendendo forma

L’ecosistema catalizza prodotti auto-sviluppati per iterare rapidamente e stabilire canali per aprire la profondità del mercato

Nel campo dell’ERP, la divisione del lavoro tra le imprese è relativamente chiara e consulenza, prodotti e implementazione sono spesso completati da fornitori diversi.Il rapporto di ricerca di GF Securities prevede che anche questo modello di divisione del lavoro e cooperazione della catena industriale sarà ottenuto in futuro nel campo del software di gestione a livello di officina.

È stato riferito che Saiyi Information sta attualmente rafforzando una cooperazione approfondita con i partner ecologici e ha istituito un dipartimento del canale ecologico per concentrarsi sulla gestione e sul collegamento continuo con risorse esterne. Il rapporto di ricerca ha sottolineato che in futuro, l’implementazione di prodotti auto-sviluppati sarà affidata ai partner per il completamento.Attraverso il potere dell’ecologia, coprendo gradualmente il mercato in calo e i clienti in vita, il settore della produzione intelligente dell’azienda otterrà un maggiore proporzione delle entrate del prodotto software puro e promuovere l’attività di aggiornamento del modello. A giudicare dagli indicatori finanziari degli ultimi anni, l’effetto è notevole.

Inoltre, in collaborazione con HUAWEI CLOUD, Saiyi Information ha stabilito con esso una partnership a livello di solidarietà. Si prevede che il team della rete di vendita Huawei Cloud e il ricco sistema di canali a livello capillare forniscano all’azienda un balzo in avanti nelle sue capacità di espansione del mercato. L’azienda rafforzerà inoltre l’innovazione di prodotto sul cloud per scenari aziendali di produzione segmentati.Attraverso lo sviluppo di prodotti auto-sviluppati su una base tecnologica unificata e condivisa, il futuro modello di implementazione verrà aggiornato all’implementazione cloud, riducendo il costo del primo pagamento dei clienti , e facendo riconoscere il mercato del prodotto.Un rapido aumento dell’accettazione è inevitabile.

Fonte: Pubblica Yi

