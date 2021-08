Il rapporto ha rilevato che il governatore di New York Cuomo ha molestato sessualmente 11 donne; ha promesso di non dimettersi Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: Il governatore di New York Andrew Cuomo fa una dichiarazione in una conferenza stampa al Jones Beach State Park a Vantaa, New York, USA, il 24 maggio 2021. REUTERS/Shannon Stapleton



2/2

Autore: Jonathan Allen e Nathan Lane

NEW YORK (Reuters) – Il procuratore generale dello Stato di New York ha dichiarato martedì che il governatore di New York Andrew Cuomo ha tentato, baciato o fatto commenti allusivi su 11 donne, spingendo i pubblici ministeri locali ad aprire un’indagine penale, e ha nuovamente chiesto le sue dimissioni. O essere messo sotto accusa.

Un’indagine di cinque mesi sulle accuse di molestie sessuali ha scoperto che il governatore ha creato un posto di lavoro “tossico” e che il suo ufficio ha reagito illegalmente contro il primo querelante che è diventato pubblico.

Dopo che il procuratore generale dello Stato Letia James ha annunciato i risultati dell’indagine, il presidente Joe Biden e altri importanti democratici hanno invitato l’ex star del partito a dimettersi.

Ma nella dichiarazione video https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-rush-transcript-governor-cuomo-responds-independent-reviewer-report rilasciato dopo la notifica di James, il 63enne Cuomo ha chiarito Ha detto che non aveva intenzione di farlo e ha negato di aver agito in modo improprio.

“I fatti sono molto diversi da ciò che viene rappresentato”, ha detto Cuomo.

Come governatore democratico al terzo mandato che ha ricoperto questa posizione dal 2011, Cuomo ha affermato che i risultati dell’indagine erano imprecisi e ingiusti. Ha detto che i suoi accusatori hanno frainteso le sue parole, i suoi gesti e il suo comportamento, insistendo sul fatto che il suo comportamento doveva sempre trasmettere calore alle donne.

Questa indagine ha segnato la rapida caduta di un governatore che è diventato una figura nazionale popolare nei primi giorni della pandemia di COVID-19, mostrando la sua immagine autorevole in una conferenza stampa quotidiana.

I risultati dell’indagine sono dettagliati in un severo rapporto di 168 pagine https://ag.ny.gov/sites/default/files/2021.08.03_nyag_-_investigative_report.pdf, che potrebbe interessare Cuomo https://www.reuters Causa un colpo devastante. com/world/us/comforter-in-chief-persona-non-grata-cuomos-stunning-fall-2021-08-03-Una volta visto come un possibile candidato presidenziale ed ex segretario per l’edilizia abitativa degli Stati Uniti sotto il presidente Bill Clinton -E ostacolare suo governo.

“Questa indagine rivela i modelli di comportamento inquietanti del governatore dello Stato di New York”, ha detto James, anche lui democratico. “Queste 11 donne si trovano in un ambiente di lavoro ostile e tossico.

Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca: “Penso che dovrebbe dimettersi”.

“Sono sicuro che alcuni abbracci sono completamente innocenti. Ma ovviamente il procuratore generale pensa che alcune cose non siano il caso”, ha detto Biden.

Un portavoce del Congresso di New York, controllato dal Partito Democratico, ha dichiarato che l’indagine sull’impeachment sarà conclusa “il prima possibile” dopo aver ricevuto prove dall’indagine James.

L’ufficio di James ha dichiarato che l’indagine civile ha scoperto che Cuomo e i suoi consiglieri senior avevano “violato una serie di leggi statali e federali”, ma non ha perseguito la responsabilità penale.

Dopo che il rapporto è stato pubblicato, il procuratore distrettuale della contea di Albany, David Suarez, ha annunciato che il suo ufficio aveva avviato un’indagine per verificare se eventuali azioni fossero diventate reato. La contea di Albany è la sede di Albany, la capitale dello Stato di New York.

Suarez ha anche chiesto prove dalle indagini e ha accolto con favore “qualsiasi vittima” a farsi avanti.

“Atmosfera di paura”

James ha detto che gli investigatori hanno parlato con 179 persone. Ha detto che l’indagine ha rivelato un “clima di paura” che Cuomo ha molestato sessualmente più donne, molte delle quali giovani donne.

Sebbene molte delle accuse fossero precedentemente note, gli investigatori durante il briefing hanno rivelato alcuni nuovi dettagli basati su ciò che l’accusatore di Cuomo ha detto loro.

Anne Clark, uno dei due avvocati che conducono le indagini, ha affermato che una delle donne prese di mira da Cuomo era un poliziotto di stato. Il governatore era in piedi dietro di lei in ascensore, “fai scivolare le dita dal suo collo sopra la sua spina dorsale e dì: ‘Ehi, tu.'” Secondo Clark, l’ufficiale di polizia ha detto che Cuomo non è passato dal “petto ai privati”. lei in modo appropriato.

Cuomo, il padre divorziato di tre figlie adulte, ha detto che se l’accusatore ha frainteso il suo comportamento, si è scusato. Ha anche affermato che “non sarà distratto” dal suo lavoro nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

Cuomo ha dichiarato nella dichiarazione video: “Voglio che tu sappia direttamente da me che non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto provocazioni sessuali inappropriate”. non io. Non è quello che ero una volta.”

“Il bullismo è diffuso”

Lo stesso James è una stella nascente nel Partito Democratico. Dopo essere passato da avvocato pubblico a New York City a procuratore generale nel 2018, ha sfidato legalmente la National Rifle Association dello stato.

Ha nominato due avvocati esterni di alto livello per indagare: l’ex procuratore federale e procuratore statunitense ad interim di Manhattan Jin Jun e l’avvocato del lavoro Clark, che ha una vasta esperienza in casi di molestie sessuali.

King ha affermato che il posto di lavoro di Cuomo è “pieno di bullismo, paura e intimidazione” e interagire con lui o con i suoi dipendenti senior significa che sarai “eliminato, abbandonato o peggio”.

Il rapporto confuta l’affermazione di Cummer secondo cui il suo comportamento è un riflesso innocente dell’affettuosa cultura italo-americana con cui è cresciuto. Gli investigatori hanno scoperto che la sua “negazione generale e mancanza di ricordo di eventi specifici” aveva poca credibilità.

Il rapporto concludeva: “Questi testimoni, e molti altri, descrivono più che comportamenti affettuosi e antiquati: si tratta di molestie sessuali”.

Rita Glavin, l’avvocato che difende la denuncia per molestie sessuali di Cuomo, ha rilasciato una lunga “dichiarazione di posizione” https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-08/8.3.21_Position_Statement_of_Governor_Cuomo.pdf rapporto di risposta, ha detto “omettendo deliberatamente prove chiave”. Gravin ha accusato James di essere prevenuto.

La dichiarazione di Gravin includeva diverse pagine di foto di Cuomo che abbracciava o baciava personaggi politici famosi, tra cui Biden, Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi e Gore. Include anche più foto di Cuomo che bacia il suo defunto padre Mario Cuomo, che è stato anche governatore dello Stato di New York.