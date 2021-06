Il rapporto sull’occupazione reprime le preoccupazioni sull’inflazione, i titoli tecnologici spingono Wall Street più in alto Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: il 4 maggio 2021, un cartello di Wall Street è stato visto vicino alla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid



Autori: Lewis Krauskopf, Medha Singh e Shashank Nayar

(Reuters) – Le azioni statunitensi sono aumentate venerdì, guidate dai titoli tecnologici, a seguito del tiepido rapporto mensile sull’occupazione negli Stati Uniti, che ha attenuato le preoccupazioni degli investitori sul fatto che la Federal Reserve possa presto inasprire le misure di stimolo monetario.

I datori di lavoro statunitensi hanno aumentato le assunzioni e gli stipendi a maggio perché erano in competizione per i lavoratori. Ma il numero di occupati non agricoli è aumentato di 559.000, meno dei 650.000 previsti dagli economisti intervistati da Reuters.

Gli investitori temono che un forte rapporto sull’occupazione indichi un aumento dell’inflazione, il che potrebbe indurre la Fed a ritirare le misure di stimolo implementate durante la pandemia.

Jack Ablin, chief investment officer di Cresset Capital Management, ha dichiarato: “Questo mette sotto pressione la Federal Reserve e consente loro di mantenere bassi tassi di interesse per periodi di tempo più lunghi e assumere un atteggiamento più attendista”. basso. Questa opportunità è una buona notizia per gli avventurieri.”

È aumentato di 179,35 punti o 0,52% a 34.756,39, 37,04 punti o 0,88% a 4.229,89 e 199,98 punti o 1,47% a 13.814,49.

Tutti e tre gli indici sono aumentati questa settimana e l’indice Nasdaq è aumentato per la terza settimana consecutiva.

A causa del calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA a lungo termine, il settore tecnologico S&P 500 è stato il settore più performante venerdì, con un aumento dell’1,9%.

Se l’inflazione fa aumentare i rendimenti obbligazionari e riduce ulteriormente in modo significativo il valore dei flussi di cassa futuri, i titoli tecnologici e altri titoli in crescita saranno considerati particolarmente vulnerabili. L’indice di crescita Russell 1000 è aumentato dell’1,4%, mentre il corrispondente indice di valore Russell è aumentato dello 0,4% perché il settore finanziario, che è un gruppo di valori chiave, è in ritardo, aumentando solo dello 0,2%.

Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth, ha dichiarato: “Questa è solo una transazione rischiosa perché il mercato crede che i tassi di interesse rimarranno bassi per un periodo di tempo più lungo”.

Nel complesso, l’indice S&P 500 è aumentato del 12,6% quest’anno, vicino al livello più alto della storia.

La frenetica ascesa dei cosiddetti “titoli memetici” ha attirato l’attenzione degli investitori. Le azioni di AMC Entertainment (NYSE:) Holdings sono scese del 6,7%, ma questa settimana sono aumentate di oltre l’80%.

Pershing Square Tontine Holdings del miliardario William Ackman è sceso dell’11,9% dopo la notizia che stava negoziando per acquisire una quota del 10% in Universal Music Group.

La prossima settimana, gli investitori presteranno molta attenzione a Washington per vedere se il forte aumento delle azioni delle società che beneficeranno del piano infrastrutturale da 1,7 trilioni di dollari del presidente Joe Biden ha più spazio per operare. [L2N2NM25U]

Il rapporto tra il numero di azioni in aumento e il numero di azioni in calo sul New York Stock Exchange è di 2,03 a 1; al Nasdaq, il rapporto di 1,54:1 favorisce i rialzisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 57 massimi da 52 settimane e nessun nuovo minimo; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 112 nuovi massimi e 20 nuovi minimi.

Circa 9,9 miliardi di azioni sono passate di mano sulle borse statunitensi, un valore inferiore al volume medio di scambi giornalieri di 10,7 miliardi negli ultimi 20 giorni di negoziazione.