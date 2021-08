Il razzo sale, Virgin Galactic precipita e altre cose che sono successe oggi nel mercato azionario

Non c’è quasi nessun cambiamento nei futures.

Anche se le notizie sulla diffusione del Covid continuano a dominare i titoli dei giornali, ci sono guadagni.US Food and Drug Administration Approvata la terza vaccinazione Come richiamo per le persone con sistema immunitario indebolito, anche nuovi casi negli Stati Uniti Aumento del 76% Due settimane fa, meglio di una settimana fa. Il nuovo corona virus è svanito di nuovo? Tom Lee di Fundstrat ha affermato che questo è possibile, anche se è troppo presto per essere entusiasti. “Sembra che i casi negli Stati Uniti abbiano raggiunto un picco”, ha scritto. “[We’ll] avere [a] Sentirsi meglio dopo 7 giorni. “

Ecco otto titoli che si sono mossi venerdì:

Moderno

(mRNA) è aumentato dell’1,8%,

Tecnologia biologica

(BNTX) è aumentato del 2,7% e

Pfizer

Dopo le iniezioni di richiamo approvate dalla FDA per le persone con sistema immunitario compromesso, (PFE) è aumentato dello 0,1%.

razzi.

(RKT) è aumentato del 5,5%, nonostante Guadagni riportati che non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti.

Walt Disney

(DIS) in crescita del 5,5% Segnala rendimenti migliori del previsto Con la continua ripresa dei parchi tematici Disney e la continua crescita dei servizi di streaming.

Trattino

(DASH) è sceso del 4,8% Segnala una perdita.

Vergine Galattica

(SPCE) è sceso del 3,5% nella risposta ritardata al downgrade di giovedì, È la seconda settimana.

Activision Blizzard

(ATVI) Dopo che Citigroup è passata da “Neutral” a “Buy”, è salita dell’1%.

Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com