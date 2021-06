Il re delle criptovalute indiano accusato non è un nostro utente By CoinQuora

Il mese scorso, Wazirx ha annunciato che il suo conto bancario Paytm Payments non funzionerà più. Ciò significa che gli utenti non possono effettuare transazioni sulla loro piattaforma tramite l’opzione di bonifico bancario.

Inoltre, secondo quanto riportato, il re delle criptovalute utilizza lo scambio di criptovalute indiano Wazirx per aiutarlo a comprare droga. Ancora più importante, lo scambio ha emesso un avviso negando di non essere il suo utente.

Il Narcotics Control Board (NCB) ha arrestato Makarand Pardeep Adivirkar. Secondo i rapporti, i residenti di Mumbai hanno usato Bitcoin per acquistare droghe sul dark web. L’imputato è anche conosciuto come il “Re della crittografia”.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.