Il recupero del petrolio offshore degli Stati Uniti inizia al porto e la raffineria riparte

Il 30 agosto 2021, dopo che l’uragano Ida ha colpito Norco, Louisiana, USA, l’impianto di produzione Shell Norco è stato allagato. REUTERS/Devika Krishna Kumar/File Photo

Houston, 4 settembre (Reuters) – La U.S. Gulf Coast Energy Company è stata rafforzata sabato dalla riapertura del porto e dal riavvio di una raffineria di petrolio chiusa dall’uragano Ida, ma i danni alle strutture chiave hanno continuato a frenare la produzione di petrolio.

Rispetto a una qualsiasi delle otto tempeste nominate che hanno colpito la costa del Golfo degli Stati Uniti lo scorso anno, la nona tempesta nominata nella stagione degli uragani atlantici del 2021 ha ridotto la produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti. Dopo essere atterrato in Louisiana domenica scorsa, Ida si è precipitata negli Stati Uniti nordorientali, causando inondazioni mortali. Per saperne di più

Royal Dutch Shell (RDSa.L)Il più grande produttore della costa del Golfo degli Stati Uniti sta ancora valutando i danni alla sua piattaforma offshore West Delta-143, che durante il funzionamento trasferisce circa 200.000 barili di petrolio e gas naturale da tre giacimenti petroliferi offshore.

Shell ha affermato che sta continuando a lavorare per sostituire gli eliporti necessari per il trasporto marittimo. I danni alla sua struttura originale hanno impedito ai lavoratori offshore di tornare sulla piattaforma.

Diversi eliporti in Louisiana sono stati danneggiati o senza energia e il carburante non era disponibile, il che ha rallentato il ritorno degli equipaggi di diversi importanti produttori di petrolio. Per saperne di più

La raffineria riparte

Anche l’impianto di lavorazione del petrolio Shell di Norco in Louisiana è stato colpito dalla tempesta a 230.611 barili al giorno (bpd). La società ha dichiarato che la raffineria ha continuato a subire danni e continua la valutazione delle sue condizioni e dell’impianto chimico Geismar in Louisiana.

La Casa Bianca ha deciso questa settimana di fornire un totale di 1,8 milioni di barili di greggio dalla National Strategic Petroleum Reserve (SPR) alle raffinerie Exxon Mobil e Plessid Refining Company per la produzione di benzina.

Nove raffinerie chiudono a causa delle perdite di energia eolica e di utilità di Ida. Robert Campbell, capo della ricerca sui prodotti petroliferi per il settore energetico della società di consulenza, stima che i cinque di proprietà di Exxon Mobil, Placid e Marathon Petroleum potrebbero tornare online entro due settimane.

I dati del governo di venerdì hanno mostrato che circa la metà delle piattaforme offshore inizialmente evacuate è rimasta inutilizzata e il 93% della produzione di petrolio e l’89% del gas naturale erano offline. Gli analisti hanno affermato che alcuni pozzi petroliferi nel Golfo del Messico potrebbero essere chiusi per diverse settimane e che i pozzi petroliferi nel Golfo del Messico rappresentano circa un quinto della produzione statunitense.

Si apre il fiume Mississippi

La Guardia Costiera ha affermato che il basso fiume Mississippi e il porto di New Orleans hanno riaperto le operazioni di traffico e merci. La riapertura consentirà il ripristino dei trasporti alimentari, metallici ed energetici.

“L’economia della regione e di tutti gli Stati Uniti devono riaprire il fiume in tempo”, ha affermato Brett Bourgeois, direttore esecutivo della New Orleans Trade Commission, un gruppo commerciale marittimo.

Ha detto che più di 5.000 navi a pescaggio profondo trasportano merci dentro e fuori dai cinque porti principali.

Il Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), che si trova vicino al punto in cui Ida approda a una velocità del vento di 150 miglia all’ora (240 km/h), ha detto sabato che sta continuando a riparare e valutare le sue strutture.

LOOP è l’unico porto petrolifero in acque profonde degli Stati Uniti e la sua piattaforma di scarico può ricevere più di 1 milione di barili di greggio al giorno. Il suo terminal marittimo si trova a 18 miglia a sud di Grand Island, in Louisiana.

La forza ha recuperato lentamente

Società di servizi (ETR.N) Sabato è stato dichiarato che la maggior parte delle aree di Baton Rouge dovrebbe essere ripristinata entro martedì, mentre la maggior parte delle aree di New Orleans dovrebbe essere ripristinata entro mercoledì. Tuttavia, entro la fine del mese, potrebbe non esserci elettricità nell’area in mezzo. Secondo i dati di PowerOutage.com, più di 700.000 famiglie e aziende in Louisiana hanno ancora interruzioni di corrente.

I meteorologi statunitensi hanno avvertito che la nuova perturbazione tropicale dovrebbe attraversare il Golfo del Messico a nord la prossima settimana, il che potrebbe portare più precipitazioni in Louisiana.

Il disturbo dato dal National Hurricane Center ha almeno il 30% di possibilità di diventare una depressione tropicale. Se diventa una tempesta tropicale con una velocità del vento di almeno 39 miglia orarie (63 km/h), si chiamerà Mindy.

Segnalato da Irving Seba

A cura di Gary McWilliams e Alistair Bell

