Il reddito di Foot Locker è al di là di questo mondo. Il suo titolo è aumentato vertiginosamente.

dimensione del font

Un acquirente in possesso di una borsa della spesa da Foot Locker Inc. a Londra, UK

Armadietto

Il prezzo delle azioni del rivenditore di scarpe da ginnastica è salito alle stelle in seguito Segnala guadagni Questo ha più che raddoppiato le aspettative.

Foot Locker ha registrato un utile rettificato di 2,21 dollari per azione, superiore al previsto di 1 dollaro per azione, e un fatturato di 2,28 miliardi di dollari, superiore ai 2,09 miliardi di dollari previsti.

La nostra forte performance in questo trimestre riflette la salute della nostra categoria, la nostra profonda interazione con i clienti e la natura strategica delle nostre partnership con i fornitori”, ha affermato il CEO Richard Johnson nel rapporto finanziario della società. “Questo trimestre. Riflettendo la forte performance delle nostre donne e calzature per bambini, così come l’ampia domanda per i nostri prodotti di abbigliamento e accessori, insieme ad attività promozionali più limitate, hanno portato a ottimi risultati sia sui profitti che sui profitti. ”

Venerdì le azioni di Foot Locker sono aumentate del 6,5% a $ 57,92 nel trading pre-mercato.Alla chiusura di giovedì, il prezzo delle sue azioni è aumentato del 35% quest’anno, mentre

Indice Standard & Poor’s 500

è aumentato del 17%,

Dow Jones Industrial Average

È aumentato del 14%.

Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com