Il reddito non da lavoro influirà sul capitale circolante?

Il bilancio di un’azienda può mostrarti molte cose diverse sull’attività, un documento importante se lo vedi come un potenziale investimento.Come investitore, Puoi usare il bilancio per vedere quanti soldi ha un’azienda e quanto gli deve creditore, Fornitori e loro clienti.

Il bilancio consente di comprendere lo stato di salute dell’azienda da un punto di vista finanziario. I due numeri che devi considerare sono le entrate non realizzate dell’azienda e il capitale circolante. Ma qual è la relazione tra una persona e l’altra, hanno anche una relazione diretta tra loro? Continua a leggere per saperne di più sulle entrate non realizzate, sul capitale circolante e se il primo influisce effettivamente sul secondo.

Punti chiave Un’azienda ha un reddito non realizzato quando riceve un risarcimento, ma deve comunque fornire prodotti che sono già stati pagati.

Il capitale circolante è la differenza tra le attività correnti di una società e le sue passività correnti registrate nel suo bilancio.

Il reddito non realizzato riduce il capitale circolante della società perché è considerato una passività.

Reddito non guadagnato

Reddito non guadagnato Questo di solito si verifica quando l’azienda riceve un risarcimento ma deve comunque fornire il prodotto pagato.Conosciuto anche come Risconto passivo, Il reddito da lavoro subordinato è considerato come una forma Pagamenti anticipati, L’acquirente paga il prodotto o il servizio prima di riceverlo effettivamente. Poiché il consumatore ha già pagato, è responsabilità del fornitore seguire la consegna quando è pronto a farlo.

Quando un’azienda registra ricavi non realizzati, lo fa per Responsabilità Nel suo BilancioQuesto perché l’azienda ha ancora debiti con i clienti sotto forma di prodotti o servizi pagati.

I servizi prepagati inclusi nel reddito non da lavoro comprendono l’affitto, la TV via cavo e i servizi di abbonamento ai giornali, il noleggio di servizi legali e l’assicurazione prepagata.Considera un società di media Ciò richiede che i suoi clienti paghino $ 120 in anticipo per abbonarsi alla sua rivista mensile.Quando un cliente paga $ 120, la società di media registra un addebito di $ 100 e $ 120 nel suo saldo di cassa CEDITO Al suo conto del reddito non realizzato. Quando un’azienda spedisce riviste ai clienti una volta al mese, può ridurre le sue entrate non realizzate di $ 10 addebitando il conto delle entrate non realizzate e accreditando $ 10 sul suo conto delle entrate.

Ci sono diversi esempi moderni dell’uso di conti di reddito non da lavoro da parte di grandi aziende tecnologiche. Queste aziende utilizzano modelli di abbonamento per vendere l’accesso annuale a servizi come Amazon Prime, Netflix, Spotify e Dropbox. Queste società tecnologiche riscuotono i pagamenti in anticipo e forniscono servizi in seguito. Quella che segue è un’istantanea delle entrate non realizzate di Amazon a partire dal secondo trimestre del 2021 (al 21 giugno 2021):

Capitale circolante

Capitale circolante È la differenza tra l’azienda Attività correnti E le sue passività correnti registrate nel suo bilancio. Le attività correnti includono contanti e qualsiasi credito, mentre le passività correnti includono eventuali fatture che l’azienda deve pagare.

Se vuoi sapere quanto è liquida un’azienda, assicurati di controllare il suo capitale circolante.Questo numero misura l’azienda fluidità E la sua efficienza operativa. Pertanto, è un indicatore importante per misurare la salute di un’impresa a breve termine.

Pertanto, se le attività correnti di una società superano il suo Passività correnti, Ha un capitale circolante positivo, quindi è finanziariamente stabile. Se le passività correnti superano le sue attività correnti, la società potrebbe trovarsi nei guai perché non ha abbastanza liquidità per far fronte ai suoi obblighi finanziari.

Supponiamo che un’azienda abbia un saldo non guadagnato reddito Per i servizi che intende fornire entro un anno, il saldo è trattato come passività correnti e ridurrà il capitale circolante.

In che modo il reddito non da lavoro influisce sul capitale circolante

Poiché il reddito non realizzato rappresenta le passività correnti dell’azienda, influisce direttamente sul lavoro dell’azienda capitaleIn realtà riduce questa cifra finanziaria. Quello che segue è come le entrate non realizzate influenzano il capitale circolante.

Reddito non realizzato ricevuto in azienda Anticipo in contanti Dai propri clienti in cambio di prodotti e servizi che verranno forniti in futuro. Poiché la società non può rilevare i proventi da anticipi di cassa e poiché deve del denaro ai clienti, deve registrare le passività correnti per qualsiasi parte degli anticipi di cassa che si prevede fornisca servizi entro un anno. Poiché le passività correnti fanno parte del capitale circolante, il saldo corrente del reddito non realizzato ridurrà il capitale circolante della società.

Se un’azienda sopravvaluta il proprio capitale circolante non apportando modifiche al reddito non realizzato, potrebbe causare problemi di flusso di cassa in futuro.

Questo è un problema per le aziende che non hanno apportato modifiche ai propri bilanci per redditi non realizzati o passività correnti.Se non lo fai, l’azienda sopravvaluta il suo capitale circolante, il che potrebbe essere flusso monetario problema.