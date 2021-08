Il regime cubano è “regredito” a causa di carenze, proteste e l’embargo statunitense

Il regime cubano sta affrontando la più grande minaccia alla sua autorità da decenni, appena quattro mesi dopo che il presidente Miguel Diaz-Canel ha consolidato il suo potere su quest’isola comunista.

Le massicce proteste del mese scorso, Questo è il più grande dalla Rivoluzione cubana del 1959 ed è un chiaro segno di rabbia causata dal collasso dell’economia, dalla riduzione delle scorte di cibo e dall’aumento dei casi di coronavirus.

Il sistema a partito unico rigorosamente controllato e l’economia pianificata a livello centrale fanno sì che Diaz-Canel non abbia molta scelta nel rispondere alle crescenti emergenze, e la linea inaspettatamente dura del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto cambiare questo compito.

Christopher Sabatini, un ricercatore senior in America Latina presso il think tank del Chatham Institute, ha dichiarato: “Le proteste hanno un grado di legittimità che i manifestanti non avevano in passato”. “Si tratta in realtà di assistenza sanitaria, cibo. , agricoltura, inflazione e altri problemi di pane e burro.”

Ha aggiunto che Diaz-Canel “ha opzioni limitate per la soppressione totale. Era davvero portato a una situazione disperata”.

Le proteste dell’11 luglio sono state rapidamente uccise perché migliaia di agenti di polizia sono stati schierati e l’accesso a Internet è stato interrotto, ma sarà molto più difficile affrontare i problemi dietro le manifestazioni.

Un’infermiera parla con un’anziana dell’Avana vaccinata contro il Covid-19 con il vaccino cubano Abdala © Yamil Lage/AFP/Getty



Artisti e intellettuali che in precedenza sostenevano il governo ora fanno domande. In un post sul blog della scorsa settimana, il cantante più famoso di Cuba, Silvio Rodríguez, ha chiesto di conoscere il nome dei “compagni che non hanno cambiato tutto ciò che dovrebbe essere cambiato”. Ha aggiunto: “Per loro è tutta colpa del blocco, dell’imperialismo e dei social? Non è un nostro piccolo errore?”

L’organizzazione per i diritti umani Cubalex ha stimato che al 30 luglio erano stati arrestati 705 manifestanti, di cui 189 rilasciati. Il processo a porte chiuse è iniziato – instillando paura nel pubblico – e i media ufficiali spesso denunciano i manifestanti come sabotatori. Il regime lo ha elencato come una parte turbolenta di un tentativo di colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti.

da Assumere come presidente Nel 2019, e succedendo a Raúl Castro come leader del Partito Comunista Cubano nell’aprile di quest’anno, Díaz-Canel ha cercato di sostituire i restanti ottant’anni rivoluzionari. agenzie.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel (a sinistra) e l’ex presidente Raul Castro (a destra) sventolano le bandiere nazionali © Desmond Boylan/AP



Sono stati distribuiti due vaccini indigeni contro il coronavirus, ma il funzionario afferma che la loro efficacia non è stata dimostrata. Il governo ha anche promosso, seppur timidamente, riforme di mercato per favorire lo sviluppo di Cuba in direzione di paesi comunisti più prosperi come il Vietnam.

Le restrizioni sui passeggeri che trasportano cibo e medicinali nel bagaglio al ritorno dall’estero sono state revocate. I “muli” che accettano di rivendere tali beni sono importanti per alleviare le carenze, che sono nettamente peggiorate da quando il crollo dell’industria del turismo legata al virus ha portato a una diminuzione dell’offerta di valuta forte.

Le proteste dell’11 luglio hanno portato a un forte sconto da parte della politica di Biden di sanzioni più severe contro il suo predecessore Donald Trump, che ha deluso le speranze di un rinnovato rilassamento nell’era di Barack Obama.

Biden ha definito Cuba un “paese fallito” e ha imposto sanzioni a Cuba comandante dell’esercito E le Forze Speciali del Ministero degli Interni, e ha promesso di esplorare modi per fornire l’accesso a Internet per evitare blackout del governo.

Gli alleati di Cuba hanno aiutato e Messico e Russia hanno fornito diesel e generi di prima necessità. Nonostante le gravi carenze interne, il Venezuela continua a fornire carburante a Cuba.

Un lotto di aiuti umanitari dal Messico è arrivato all’Avana per aiutare a risolvere la carenza di cibo e medicine © Yamil Lage/AFP/Getty



Ma questo è lontano dal livello richiesto. Gli economisti e gli uomini d’affari occidentali hanno affermato che solo riforme economiche serie e il ripristino del turismo possono ripristinare il destino di Cuba.

“Cuba è stata quasi esclusa dal sistema finanziario internazionale, quindi è molto difficile aprire una banca, figuriamoci ottenere credito”, ha detto un uomo d’affari occidentale con molti anni di esperienza nel Paese. “Ora la situazione potrà solo peggiorare”.

L’economia cubana è stagnante dal 2016, ma con l’attacco del virus l’economia è crollata l’anno scorso. I dati ufficiali mostrano che rispetto allo stesso periodo del 2020, il PIL nel 2020 è diminuito del 10,8%, ed è diminuito del 2% da gennaio a giugno di quest’anno. Negli ultimi 18 mesi le importazioni sono diminuite del 40%.

Da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza un anno fa, è stato promulgato un decreto per espandere il settore privato, conferendo alle imprese statali un’ulteriore autonomia e un sostanziale deprezzamento, ma questi non sono riusciti ad alleviare la carenza.

“Se tutto questo può portare qualche beneficio, è che può fornire più capitale politico per le persone nel paese. [Communist] Sostieni il partito, il governo e le forze armate che accelerano e approfondiscono l’apertura economica”, ha affermato Pavel Vidal, ex economista della Banca centrale di Cuba, che insegna alla Pontificia Università di Cali, in Colombia.

Prevede che i cubani saranno più difficili nella seconda metà di quest’anno e che potrebbero esserci alcune opportunità di respiro dopo. “L’immunizzazione dovrebbe essere in grado di eliminare le restrizioni interne alla circolazione e ripristinare le entrate derivanti dal turismo, dai viaggi e dalle esportazioni di vaccini. Anche l’apertura al settore privato inizierà a prendere piede e si potranno vedere alcuni benefici dalla svalutazione”, ha affermato Vidal.

Rispettati

Un investitore europeo ha affermato che le società statali cubane devono affrontare regole infinite e gli amministratori temono che le violazioni di queste regole influiscano sul processo decisionale. Ha citato un esempio in cui il direttore della fabbrica non ha ordinato le parti perché non rientravano nel budget, il che ha causato la paralisi della produzione. “Non hanno il tempo o la larghezza di banda per modificare tutte queste regole”, ha detto.

All’interno di Cuba, c’è consenso sul fatto che ora si può fare di più. L’economista cubano Ricardo Torres ha affermato che il governo dovrebbe “sostenere il settore privato e le cooperative, soprattutto nel settore agricolo”, e decentralizzare la pianificazione, riorganizzare le imprese statali e controllare l’inflazione a tre cifre.

Orlando, che gestisce un caffè all’Avana, ha affermato che il regime “deve lasciarsi andare” e aiutare le persone come lui. “Il governo ha recentemente affermato che il settore privato può importare ed esportare, ma solo attraverso il paese. Perché non aggiungere l’opzione di importazione ed esportazione diretta?”