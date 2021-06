Il Regno Unito afferma che tutti gli offerenti di contratti nazionali devono impegnarsi a raggiungere l’obiettivo zero netto per il 2050 Reuters

La regola entrerà in vigore a settembre e si applicherà a tutti i potenziali fornitori che fanno offerte per contratti superiori a 5 milioni di sterline all’anno. Chi non si atterrà sarà escluso dal gioco.

“Queste misure contribuiranno alla green economy e, allo stesso tempo, non imporranno un onere eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese”.

“Il governo spende ogni anno più di 290 miliardi di sterline (411,34 miliardi di dollari) in appalti, quindi è molto importante utilizzare questo potere d’acquisto per aiutare a trasformare la nostra economia a zero”, ha affermato Theodore Agger, ministro dell’efficienza e della trasformazione New Zelanda ha detto.

L’annuncio è stato emesso in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente ed è in linea con l’impegno zero netto del governo per bilanciare le emissioni di carbonio e le emissioni di carbonio rimosse dall’atmosfera entro la metà di questo secolo.

LONDRA (Reuters) – Le aziende che fanno offerte per contratti con il governo britannico devono impegnarsi a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e annunciare i loro piani di riduzione del carbonio in conformità con le nuove regole annunciate sabato.

