Il Regno Unito allenta le regole SPAC, i regolatori globali prestano attenzione all’industria Reuters

Autori: Hugh Jones e Abinaf Ramnarayan

Londra (Reuters) – Il Regno Unito ha allentato le normative sulle cosiddette società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) per attirare più società quotate a quotarsi a Londra, proprio mentre l’attenzione dei regolatori globali sulle SPAC potrebbe aver raggiunto il suo apice.

Dopo Wall Street e il recente aumento dell’attività delle SPAC o società “assegno in bianco” nell’UE e nei mercati emergenti, il Regno Unito è ansioso che Londra non rimanga indietro.

SPAC è quotata in borsa e deve utilizzare i proventi per acquistare una società esistente o target entro un periodo di tempo specificato. Questo processo fornisce un modo più rapido per entrare nel mercato azionario perché evita il lungo processo che porta a un’offerta pubblica iniziale.

Secondo i precedenti regolamenti del Regno Unito, quando verrà determinata la società target, le azioni di SPAC verranno sospese, il che di fatto inganna gli investitori e impedisce loro di partecipare al mercato del Regno Unito.

Ad aprile, la Financial Conduct Authority ha proposto di allentare le regole, esentando le regole di sospensione se SPAC raccoglie almeno 200 milioni di sterline (275,6 milioni di dollari) dal suo flottante.

Martedì, il regolatore lo ha tagliato a 100 milioni di sterline nella sua versione finale delle regole.

FCA ha dichiarato in una nota: “Le regole finali sono progettate per fornire una maggiore flessibilità per SPAC più grandi, a condizione che incorporino determinate funzioni che promuovono la protezione degli investitori e il buon funzionamento dei nostri mercati”.

Per garantire che gli investitori siano protetti, FCA ha anche affermato che gli investitori hanno un diritto di riscatto prima della proposta di acquisizione e del voto degli azionisti. Le nuove regole sono entrate in vigore il 10 agosto.

Charles Howarth, un partner dello studio legale CMS, ha dichiarato: “Queste regole eliminano il danno unico che le SPAC britanniche fanno agli investitori in difficoltà”. “Tuttavia, i tempi non sono ideali perché siamo già entrati nel boom delle SPAC statunitensi. Per due anni, molti commentatori credono che ci siano già troppi soldi che perseguono troppo pochi obiettivi praticabili”.

Martedì scorso, l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), che comprende regolatori nazionali come la FCA e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver istituito un team per supervisionare le SPAC.

IOSCO ha dichiarato in una dichiarazione: “Sebbene le SPAC possano fornire fonti alternative di finanziamento e offrire opportunità per gli investitori, possono anche sollevare preoccupazioni normative”.

All’inizio di questo mese, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione europea ha stabilito linee guida dettagliate sui criteri in base ai quali le SPAC dovrebbero informare gli investitori sui rischi, le strategie aziendali e la selezione delle società target.

Fonti hanno riferito a Reuters che negli Stati Uniti la SEC ha intensificato le indagini sull’acquisizione di assegni in bianco, concentrandosi su possibili conflitti di interesse quando le banche agiscono come sottoscrittori e consulenti nella stessa transazione.

Sebbene il boom della SPAC abbia raggiunto il suo apice negli Stati Uniti, i banchieri hanno detto a Reuters che prevedono di lanciare circa 30-40 veicoli per assegni in bianco in Europa nella seconda metà di quest’anno, di cui ben 15 saranno influenzati da Londra dopo entrano in vigore le nuove regole.

Una fonte a conoscenza della situazione ha affermato che i veterani della SPAC Chamath Palihapitiya e Ian Osborne stanno valutando un raid congiunto su assegni in bianco a Londra.

Il banchiere ha affermato che anche diverse altre società e società di private equity stanno valutando la quotazione di SPAC a Londra e altrove in Europa.

“FCA sembra trovare il giusto equilibrio tra la protezione degli investitori e il rendere la Borsa di Londra più competitiva”, ha affermato Delfin Currie, partner dello studio legale Reed Smith. “L’annuncio di oggi potrebbe essere il momento di lanciare la quotazione di SPAC nel Regno Unito”.

(1 USD = 0,7255 sterline)