Il Regno Unito promuove parchi eolici galleggianti per raggiungere gli obiettivi climatici

Nelle acque a 15 chilometri a sud-est di Aberdeen, le aziende di energia rinnovabile si stanno preparando a celebrare un’altra pietra miliare nella fine della dipendenza della Gran Bretagna dai combustibili fossili.

Cinque turbine eoliche, ciascuna più alta del Gherkin Building nella City di Londra, sono fissate su una piattaforma di galleggiamento da 3.000 tonnellate e sono state rimorchiate da Rotterdam al Mare del Nord britannico, dove entreranno a far parte dell’array Kincardine, che è il il più grande parco eolico “galleggiante” offshore.

Gli sviluppatori di parchi eolici vengono coinvolti Dagli anni 2000 La tecnologia galleggiante supera i limiti delle tradizionali turbine offshore. Sono installati su una struttura fissata sul fondo del mare, ed è difficile installarli a una profondità superiore a 60 m, il che li rende inadatti all’uso in acque lontane dalla riva con velocità del vento elevate.

Mentre i paesi si rivolgono a questa tecnologia per aiutare a raggiungere obiettivi climatici impegnativi, i progetti galleggianti ancorati sul fondo del mare attraverso le linee di ormeggio si stanno rapidamente spostando dal bordo al mainstream.

Il Regno Unito è il primo paese ad installare Un parco eolico offshore galleggiante Vicino alla costa di Peterhead, in Scozia nel 2017. Tuttavia, i progetti galleggianti esistenti non sono di grandi dimensioni. L’array Kincardine ha una capacità di generazione di energia di 50 MW, mentre il più grande parco eolico offshore convenzionale del mondo ha una capacità di generazione di energia di 3,6 GW.

Ora, i più grandi sviluppatori di energia eolica stanno intensificando i preparativi, pianificando di stabilire più piani su scala più ampia.

La norvegese Equinor è una delle aziende in competizione per costruire turbine galleggianti nelle acque scozzesi © Carina Johansen/Bloomberg



La danese Orsted, la tedesca RWE, la norvegese Equinor, la britannica ScottishPower e la Royal Dutch Shell sono solo alcuni dei tanti offerenti. asta Diritti sui fondali per progetti di energia eolica offshore da circa 10 GW nelle acque scozzesi. Il round di offerte termina a metà luglio e il vincitore dovrebbe essere annunciato all’inizio del 2022.

Il Regno Unito sta esaminando un articolo separatamente asta È usato specialmente per il vento galleggiante nel Mar Celtico, l’area atlantica a ovest del Canale di Bristol e il passaggio al Canale della Manica e alla Repubblica d’Irlanda meridionale.

Gli sviluppatori si aspettano che man mano che vengono distribuiti più progetti, il costo dei progetti fluttuanti diminuirà rapidamente. Nel 2018, si stima che il costo dell’energia eolica galleggiante superi i 200 euro per MWh, che è quasi il doppio del costo dell’energia nucleare nel Regno Unito.

Il British Technology and Research Center Marine Renewable Energy Catapult spera che gli sviluppatori saranno in grado di costruire progetti galleggianti “non sovvenzionati” già nel 2029 a un prezzo inferiore al previsto costo dell’elettricità all’ingrosso all’asta.Gli sviluppatori di energia eolica offshore tradizionali sono Asta del governo del Regno Unito 2019.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, che ospiterà il vertice sul clima COP 26 delle Nazioni Unite entro la fine dell’anno, ha fissato un obiettivo fluttuante di 1 GW nell’obiettivo di energia eolica offshore totale al 2030 di 40 GW. Ha sottolineato l’importanza di entrare “nella regione con il maggior vento nei nostri oceani” come parte dell’obiettivo del Regno Unito di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050.

Altri paesi tra cui Francia, Norvegia, Spagna, Stati Uniti e Giappone stanno cercando questa tecnologia, ma gli esperti dicono che questa tecnologia ha un accesso limitato ad acque poco profonde, o paesi in cui le condizioni geologiche del fondale non possono essere installate con i tradizionali “fondi fissi” .è attraente. “turbina.

L’organizzazione industriale WindEurope prevede che entro il 2050 un terzo di tutte le turbine eoliche offshore installate in Europa potrebbe galleggiare.

I paesi che perseguono l’energia eolica galleggiante interessato in esso, “(Ralph Torr) ha detto.

Proprio come la catena di approvvigionamento nel Regno Unito Perso Sebbene il Regno Unito abbia parchi eolici offshore più tradizionali che in qualsiasi altra parte del mondo, le società straniere temono che la tecnologia galleggiante possa ripetere questi errori. La produzione del progetto Kincardine è stata effettuata in Spagna e Portogallo e la turbina e la fondazione sono state assemblate a Rotterdam.

Turbine eoliche vicino alla costa della città di Nara, Prefettura di Fukushima, Giappone. Il Giappone è uno dei paesi che persegue la tecnologia galleggiante © Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images



Torr ha affermato che la concorrenza con altri mercati è già feroce perché stanno tutti cercando di ottenere un “vantaggio del primo motore”. , perchè è [just] Diversi progetti”.

Offshore Renewable Energy Catapult e gli sviluppatori stanno esortando il governo a impegnarsi per il secondo obiettivo dell’energia eolica galleggiante entro il 2040, che ritengono fornirà fiducia per gli investimenti industriali nelle strutture necessarie nel Regno Unito.

“A causa del galleggiamento [wind] Il presidente britannico di RWE Tom Glover ha dichiarato: “Negli anni ’30 sarà meglio capire cosa sono gli oleodotti a lungo termine”. dovrebbe avvantaggiare la filiera locale.

Gli sviluppatori di energia eolica si rendono conto che i fornitori britannici hanno bisogno di tempo per prepararsi.Christoph Harwood, Direttore della politica e della strategia di Simply Blue Energy, che sta sviluppando un Schema flottante da 96 MW Vicino alla costa di Pembroke in Galles, i progetti che sono più grandi del primo piano galleggiante ma non hanno ancora raggiunto la piena scala commerciale saranno molto importanti nel processo.

“Se la catena di approvvigionamento del Regno Unito deve trarre vantaggio dal vento fluttuante, non affrettarti in progetti da 1 GW, ma sii un trampolino di lancio per loro”, ha affermato.

Tim Cornelius, CEO di Global Energy Group (Tim Cornelius) in porto niger Cromarty Firth, nel nord-est della Scozia, ha affermato che le dimensioni delle turbine eoliche galleggianti offrono opportunità ai fornitori britannici.

Le turbine galleggianti sono molto più grandi delle tradizionali turbine offshore, quindi devono essere costruite più vicino al punto di installazione, il che esclude i produttori a basso costo in Cina e Medio Oriente.

Cornelius ha spiegato che le turbine galleggianti richiedono una “quantità sorprendente” di spazio portuale in acque profonde. La sua azienda sta considerando la costruzione di un’isola artificiale per il molo di Cromarty Bay, in Scozia, che secondo lui richiederebbe “molti investimenti, ma finché lo sviluppatore è pronto a impegnarsi, questo è del tutto ragionevole”.

Ma ha avvertito: “Per quanto riguarda la situazione attuale, [UK] La catena di approvvigionamento non può supportare i desideri dei clienti [floating offshore wind] industria”.