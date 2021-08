Il Regno Unito può rendere le sue case storiche più rispettose dell’ambiente?

L’appartamento di David Brown nello storico Royal Mile di Edimburgo è stato progettato da un famoso architetto e considerato dagli esperti una parte importante del ricco patrimonio del viale, ma quando lo acquistò dieci anni fa, imparò a non lasciare che i mobili si appoggiassero al muro esterno .

“C’era muffa nera”, ha ricordato Brown. “Devo cercare di mantenere la circolazione dell’aria.”

Lo scarso isolamento termico e l’umidità sono problemi familiari a molti proprietari di reliquie culturali. Ma nella crisi climatica globale, sono molto più che questioni personali. L’innovativo progetto di ristrutturazione del complesso, compresi i Brown Apartments, illustra le sfide affrontate dai proprietari e dalle autorità.

Il consigliere ufficiale britannico per il clima ha avvertito che il patrimonio edilizio nazionale – una delle case meno efficienti dal punto di vista energetico in Europa – è solitamente “inappropriato” e che il governo non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi di emissione se non “elimina quasi completamente” emissioni dagli edifici.Ma le emissioni di anidride carbonica delle abitazioni, la maggior parte delle quali provengono dal riscaldamento a gas, sono già In realtà rosa Dal 2015.

Ridurre in modo significativo l’energia necessaria per riscaldare gli edifici tradizionali, come quello di Brown, è una sfida speciale perché questi edifici sono soggetti a leggi di protezione.

Nella sola Scozia, più di 47.000 di questi edifici sono stati “elencati” come aventi un particolare valore storico o architettonico.Questo nome di solito esclude misure come l’aggiunta di isolamento alle pareti esterne o la sostituzione delle finestre originali.

L’Organizzazione del Patrimonio Mondiale di Edimburgo afferma che ha urgente bisogno di capire meglio come proteggere i vecchi edifici e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica © Jeremy Sutton-Hibbert/FT



L’Edinburgh World Heritage Organization, un ente di beneficenza che monitora e sostiene la protezione del centro città riconosciuto dalla capitale scozzese, l’UNESCO, ha affermato che ha urgente bisogno di capire meglio come proteggere i vecchi edifici e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica.

Christina Sinclair, Direttore di EWH, ha dichiarato: “Poiché non è chiaro quali interventi siano efficaci e sensibili, la ristrutturazione degli edifici storici è attualmente in una certa misura ostacolata.

L’ente benefico ha avviato una serie di progetti pilota, sperando di mostrare come migliorare l’efficienza degli edifici elencati.Sinclair ha affermato che il primo è la ristrutturazione del Royal Mile. complicato L’appartamento di Brown mostra che conservazione e sostenibilità possono “andare di pari passo”.

L’edificio esterno sviluppato da Sir Basil Spence negli anni ’60 è stato considerato dalle autorità come “un importante esempio di residenze scozzesi del dopoguerra” ed è stato restaurato, è stato installato un miscuglio di finestre e sostituzioni personalizzate che corrispondono al design originale dell’architetto sono stati installati.

EWH stima che, insieme alla coibentazione delle pareti cave e al nuovo sistema di riscaldamento, il progetto ha ridotto del 54% le emissioni di anidride carbonica dei 14 immobili interessati, pari a 25 tonnellate di anidride carbonica all’anno, e ridurrà i costi energetici del 40 %.

L’esterno dell’edificio Brown’s Close, al centro, progettato dall’architetto Sir Basil Spence e David Brown (intervistato) che vivono a Edimburgo © Jeremy Sutton-Hibbert/FT



Sinclair spera di ottenere risultati simili in futuri progetti pilota che coinvolgono le proprietà della Città Vecchia di Edimburgo o le case a schiera della Georgia New Town. Tuttavia, edifici così antichi, solitamente con tessuti delicati e forti murature in muratura, possono essere più impegnativi.

Craig Ross, esperto senior di standard edilizi presso la Royal Institution of Chartered Surveyors, ha affermato che molte delle tecniche di ristrutturazione utilizzate nelle case moderne non possono essere utilizzate in edifici con il più alto livello inglese I o equivalente scozzese livello A.

“Ad esempio, non otterrai mai un rendering della parete esterna, non metterai mai doppi vetri”, ha detto Rose.

Dan Stone, project manager dell’ente benefico di Bristol Sustainable Energy Center, ha affermato che uno dei maggiori problemi è rendere i vecchi edifici sufficientemente efficienti dal punto di vista energetico da supportare sistemi di riscaldamento a basse emissioni di carbonio, come le pompe di calore elettriche.

Gli edifici costruiti prima del 1919 hanno fiamme libere e sono progettati per respirare. I problemi sorgono quando si introduce umidità negli edifici storici e molti dei materiali necessari per apportare miglioramenti possono essere più costosi.

“Non permetterai mai a quelli [listed] L’edilizia è assolutamente a zero emissioni di carbonio”, ha affermato Stone.

Gli ambientalisti affermano che i bassi standard di efficienza energetica dei vecchi edifici possono essere dimostrati dalle emissioni di carbonio necessarie per costruire edifici sostitutivi, nonché dal loro valore culturale e dal loro ruolo nell’attrarre turisti in città come Edimburgo o Bath nel Regno Unito, anch’esse Siti Patrimonio dell’Umanità.

Dominic Tristram del Bath Green Party ha affermato che le autorità possono adottare ulteriori misure per promuovere il miglioramento dei vecchi edifici che sono difficili da riscaldare per i residenti più poveri. “Il padrone di casa non ha motivazioni o pressioni per rendere la loro casa più efficiente perché è un costo per loro”, ha detto Tristan.

Tuttavia, il governo britannico non ha ancora formulato una strategia di riscaldamento e costruzione promessa. Pubblica una bozza di strategia per la negoziazione A febbraio, il governo scozzese ha fornito pochi dettagli sugli edifici elencati.

Un modo incontrovertibile per ridurre le emissioni è promuovere la manutenzione di base, che è una sfida particolare per i vecchi edifici con più proprietari.

Derek Thomson, fuori dalla sua casa (circa 1790), in Rose Street, Edimburgo © Jeremy Sutton-Hibbert/FT



Derek Thomson, residente a Edimburgo, ha affermato che, nonostante le fatiscenti sculture in pietra e le perdite a lungo termine del tetto del suo attico, ci sono voluti diversi anni per convincere tutti i proprietari a firmare un accordo per ripristinare il quartiere di New Town del XVIII secolo. “Questo è un gioiello di architettura… ma a volte me ne pento il giorno in cui l’ho comprato”, ha detto Thomson.

I finanziamenti esterni possono facilitare il lavoro spesso molto costoso necessario per elencare un edificio. Il progetto Royal Mile ha ricevuto un forte sostegno da EWH e dai suoi partner, inclusa una sovvenzione di 330.000 sterline dallo Scottish Power Network Green Economy Fund.

Brown ha affermato che tale supporto ha reso possibile avere un sistema di riscaldamento e ventilazione “sorprendentemente efficiente” e che il costo del suo appartamento dovrebbe essere notevolmente ridotto, anche se tiene ancora i mobili lontani dalle pareti. “È solo un’abitudine”, ha detto.