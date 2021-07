Il Regno Unito studierà le cause, la diagnosi e il trattamento del Covid a lungo termine

Gli scienziati britannici condurranno un ampio progetto di ricerca sulla causa, la diagnosi e il trattamento del Covid a lungo termine, una misteriosa continuazione dei sintomi cronici che si stima colpisca dal 10% al 20% delle persone dopo l’infezione da coronavirus.

Il National Institutes of Health ha stanziato 19,6 milioni di sterline per 15 nuovi progetti nelle università del Regno Unito. Studieranno diversi organi colpiti da Covid a lungo termine, inclusi cervello, polmoni e muscoli, nonché la biochimica alla base della sindrome.

Con più varianti trasmissibili e l’allentamento delle restrizioni, i medici sono sempre più preoccupati per il futuro onere sanitario a lungo termine del Covid Provoca un aumento delle infezioni.

“Questa serie di studi fornirà la speranza tanto necessaria per le persone con problemi di salute a lungo termine dopo il Covid-19, accelererà lo sviluppo di nuovi metodi per diagnosticare e trattare il Covid a lungo termine e come configurare i servizi sanitari per fornire il meglio in assoluto. cura”, ha detto Nick Lemoine, presidente del Comitato per i fondi Covid, a lungo termine del NIHR.

Ha aggiunto che l'”esperienza di vita” dei pazienti Covid a lungo termine ha contribuito a plasmare l’intero piano di ricerca e la ricerca individuale.

Il più grande progetto del piano, guidato da Amitava Banerjee dell’University College London, riceverà 6,8 milioni di sterline per il più grande studio Covid a lungo termine fino ad oggi, reclutando più di 4.500 persone con la malattia.

Lo studio condotto dall’University College di Londra testerà l’efficacia dei farmaci esistenti per il Covid a lungo termine misurando gli effetti di tre mesi di trattamento sui sintomi, sulla salute mentale e sul ritorno al lavoro. Valuterà anche l’uso delle scansioni MRI per aiutare a diagnosticare potenziali danni agli organi e utilizzerà app per tenere traccia dei sintomi per accelerare il recupero.

Banerjee ha dichiarato: “Si stima che 2 milioni di persone nel Regno Unito sperimenteranno sintomi persistenti entro 12 settimane dalla contrazione iniziale del nuovo virus corona. Ciò ha un profondo impatto sui pazienti, sull’assistenza sanitaria e sull’economia”. in tutta l’Inghilterra. Molteplici cliniche Covid a lungo termine, ma dobbiamo capire meglio, diagnosticare e curare questa nuova malattia”.

Un altro progetto, anch’esso situato presso l’University College di Londra, esaminerà gli effetti della sindrome sul cervello. “Il deterioramento cognitivo, noto informalmente come “nebbia cerebrale”, è una componente importante del Covid a lungo termine, compromette le attività quotidiane delle persone e la capacità di tornare al lavoro”, ha affermato il ricercatore capo Dennis Chen.

Rispettati

“Se questa ricerca avrà successo, non solo capiremo meglio il modo in cui il Covid colpisce il cervello, ma forniremo anche nuovi strumenti ai servizi del SSN per aiutare le persone a riprendersi dalle difficoltà cognitive”, ha aggiunto Chen.

All’Università di Oxford, Fergus Gleeson sta conducendo un progetto per studiare i polmoni nel Covid a lungo termine. Utilizzando una tecnica di imaging specializzata chiamata “MRI allo xeno iperpolarizzata”, il suo laboratorio ha trovato segni di danno polmonare in pazienti Covid con difficoltà respiratorie, non rilevabili con altri metodi.

Gli altri tre progetti esamineranno l’immunologia del Covid: se può essere trattato e diagnosticato come malattia autoimmune, ad esempio rilevando gli autoanticorpi specifici del paziente. L’altro utilizzerà i dati del SSN per vedere se la vaccinazione Sars-Cov-2 può prevenire il Covid a lungo termine.