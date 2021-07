Il regolatore antitrust cinese blocca la fusione di videogiochi da 5,3 miliardi di dollari di Tencent con Reuters

“Considerando indicatori chiave come entrate, utenti attivi, risorse di trasmissione in diretta, ecc., possiamo aspettarci che la fusione elimini o limiti la concorrenza leale”.

In un memorandum emesso dall’Amministrazione statale per la supervisione e l’amministrazione del mercato contemporaneamente all’annuncio, Zhang Chenying, membro del Comitato anti-monopolio del Consiglio di Stato, riteneva che l’operazione avrebbe ostacolato la concorrenza leale.

Huya e Douyu non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sulla decisione dell’Amministrazione statale per la vigilanza del mercato.

La conclusione della transazione arriva in un momento in cui il governo cinese continua a sopprimere le società tecnologiche cinesi. All’inizio di quest’anno, i regolatori antitrust hanno imposto una multa record di 2,75 miliardi di dollari ai colossi dell’e-commerce. Alibaba (New York Stock Exchange:) Impegnarsi in comportamenti anticoncorrenziali.

Tencent ha dichiarato in una dichiarazione che “rispetterà la decisione, si conformerà a tutti i requisiti normativi, opererà in conformità con leggi e regolamenti e si assumerà responsabilità sociali”.

Come siti di streaming di videogiochi più popolari della Cina, Huya e Douyu si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto e gli utenti si sono riversati per guardare le partite di e-sport e seguire i giocatori professionisti.

L’amministrazione statale per la supervisione del mercato ha dichiarato che la quota di mercato totale di Huya e Douyu nel settore della trasmissione in diretta di videogiochi supererà il 70%.Dato che Tencent ha già una quota di mercato superiore al 40% nel campo delle operazioni di gioco online, la loro fusione rafforzerà Dominanza del mercato.

Reuters ha riferito per la prima volta lunedì che l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) prevede di bloccare la transazione dopo che il regolatore ha esaminato ulteriori concessioni fatte da Tencent per la fusione.

Tencent ha annunciato per la prima volta un piano per fondere Huya e Douyu l’anno scorso, con l’obiettivo di razionalizzare le sue azioni in queste due società.Secondo la società di dati MobTech, queste due società rappresentano l’80% di un mercato in rapida crescita valutato a oltre $ 3 miliardi.

