Il regolatore cinese vieta a Tencent di ottenere diritti esclusivi sulla musica online Reuters

L’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha dichiarato che Tencent e le sue affiliate non devono firmare accordi di copyright esclusivi con i proprietari a monte di tali diritti e che gli accordi esistenti devono essere rescissi entro 30 giorni dalla notifica normativa.

L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) ha dichiarato in un avviso pubblicato sul suo sito Web ufficiale di aver indagato sulle attività di Tencent nel mercato cinese delle piattaforme di riproduzione di musica online con il copyright della musica come risorsa principale.

Negli ultimi mesi, il governo cinese ha intensificato le azioni antitrust contro le grandi aziende tecnologiche, inclusa l’imposizione di una multa record di 2,75 miliardi di dollari ai colossi dell’e-commerce. Alibaba (New York Stock Exchange:) Impegnarsi in comportamenti anticoncorrenziali.

Shanghai (Reuters)-Il regolatore del mercato cinese ha dichiarato sabato che vieterà a Tencent Holdings (OTC:) Ltd di firmare un accordo esclusivo sul copyright musicale e si opporrà a Tencent Holdings (OTC:) Ltd per il suo comportamento sleale nel mercato della musica online mercato dopo l’acquisizione di un’azienda musicale cinese.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.