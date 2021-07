Il regolatore del mercato cinese rafforza le tutele per i lavoratori delle consegne di cibo Reuters

Le “Linee guida per la protezione del personale da asporto” sono state emanate in collaborazione con sei dipartimenti amministrativi tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, l’Amministrazione statale del cyberspazio della Cina e il Ministero della pubblica sicurezza.

L’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata sul proprio sito Web che anche i corrieri impiegati dalla piattaforma dovrebbero partecipare al piano di previdenza sociale.

© Reuters. Foto del file: Dopo lo scoppio della malattia di Coronavirus (COVID-19) a Pechino, in Cina, il 4 agosto 2020, un addetto alla consegna di cibo ha prelevato un pacco in un punto di distribuzione temporaneo all’ora di pranzo fuori dall’edificio degli uffici e se n’è andato. REUTERS/Thomas Peter

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.